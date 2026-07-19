宏福苑業主大會．持續更新︱總共414名業主出席 佔總業權份數20.99% 居民關注保險後續安排

大埔宏福苑業主立案法團的委任管理人合安管理有限公司早前宣布，今日（7月19日）上午11時召開法團特別業主大會，其中場地方面，一共有4個地點，分別位於大埔、啟德、香港仔與天水圍，便利現時居於不同地區的業主參與。主要議程包括匯報與前業主立案法團之交接進度、匯報啟動退回大維修餘款予全體業主、匯報工程保險和屋苑保險之跟進情況及進度等。

宏福苑業主大會︱居民關注保險事宜

【12:00】身處啟德會場的李先生表示，分場館轉播順利，滿意安排。合安代表、測量師及律師剛剛交代宏志閣的情況，指宏志閣難以獨立運作，因為要每一位宏福苑業主同意，又要解散法團、處理清盤等，耗時長兼「又貴又複雜」。

【11:35】有親身參與的業主透露，親身及授權出席的業主人數為414，佔全體屋苑總業權份數20.99%，已經達到召開業主會議的要求。特別業主大會會議於11時15分已正式開始。

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【11:30】原居於宏新閣1003室的林先生透露，單位內家具幾乎全部焚毀，家當付之一炬，枱桌等物品更只剩殘渣。林先生與妻子及未婚兒子一家三口同住，目前最逼切的是尋找新的落腳點。

被問及維修基金或保險賠償等後續安排，林先生坦言未有具體計劃，只希望政府盡快發還部分款項以解燃眉之急。他透露，火災後他們一家暫時棲身於啟德，期望在今日的居民大會上能遇見舊街坊，互相扶持。

【11:17】於大埔出席大會的宏新閣居民譚先生表示，自己雖然已經賣出業權，但依然到場了解最新進展。他特別關注保險相關事宜，認為在現階段資訊有限的情況下，難以評估未來風險。他指由於後續發展存在諸多不確定因素，坦言選擇不多。【11:10】於啟德出席業主大會的宏泰閣居民歐陽先生表示，主要期望是「有個真人同我哋傾吓」，並關注合安有否與保險公司商討過維修整個宏福苑的事宜。

【10:35】據有份參與的業主何小姐透露，今早到達大埔現場，認為合安的安排專業，登記過程𣈱順，見到街坊陸續入場，希望稍後大家都可以理性討論，亦希望業主大會能夠解答業主關心的議題。

【10:30】早上10時許，陸績有宏福苑居民抵達大埔、啟德的業主大會現場。在啟德社區會堂，早上10時許已陸續有政府安排的旅遊巴接送居民到場，不少居民較為年邁，由在場職員協助下車。

記者：黃子龍、周育瑩

攝影：何家豪、劉駿軒