香港賽馬會與廣州市人民政府簽署深化合作協議 加強推動穗港馬產業發展

香港賽馬會今日（18日）與廣州市人民政府簽署深化合作協議，以廣州從化馬場的世界級馬匹主題文化體育旅遊活動為新起點，全力配合廣州市「十五五」規劃綱要，攜手建設「穗港馬產業深度合作區」，促進「穗港馬產業經濟圈」高質量發展，為粵港澳大灣區的創新與融合發展作出更大貢獻。

在廣州市人民政府市長孫志洋、馬會行政總裁應家柏、廣州市人民政府副秘書長朱小燚和香港特別行政區政府政制及內地事務局副局長胡健民的見證下，廣州市人民政府秘書長潘志軍和馬會公司事務執行總監譚志源代表雙方簽署協議。

在廣州市市長孫志洋（後排左二）、馬會行政總裁應家柏（後排右二）、廣州市政府副秘書長朱小燚（後排左一）和政制及內地事務局副局長胡健民（後排右一）的見證下，廣州市政府秘書長潘志軍（前排左）與馬會公司事務執行總監譚志源（前排右）代表雙方簽署深化合作協議，加強推動穗港馬產業發展。

廣州市市長孫志洋（左四）、馬會行政總裁應家柏（右四）、廣州市政府秘書長潘志軍（左三）、政制及內地事務局副局長胡健民（右三）、廣州市政府副秘書長朱小燚（左二）、馬會公司事務執行總監譚志源（右二）、廣州市發展和改革委員會（市大灣區辦）主任吳薩（左一）和駐粵經貿辦署理主任蘇紫賢（右一）在簽署儀式上合照。

香港賽馬會從化馬場將於今年開始舉辦常規的世界級速度賽馬賽事。

馬會行政總裁應家柏表示，馬會作為世界級馬匹運動機構，一直致力發揮香港在賽馬及馬匹運動方面享譽國際的專業知識和豐富經驗，支持大灣區乃至國家馬匹運動及馬產業的發展。多年來，馬會與廣州市人民政府緊密合作，在建設從化馬場及推動馬產業鏈發展等方面已取得階段成果。馬會期望透過深化與廣州市人民政府的合作，透過從化馬場舉辦世界級常規賽馬賽事及一系列馬匹主題文體旅賽事和活動，進一步推動大灣區馬匹運動和馬產業發展，帶動文體旅融合及賽事經濟，促進制度創新和軟聯通，從而提升大灣區的國際競爭力和影響力。

廣州市「十五五」規劃綱要明確提出推進穗港馬產業深度合作，常態化舉辦國際標準賽馬賽事，謀劃打造「穗港馬產業深度合作區」。馬會近日亦就香港經濟和社會發展第一個五年規劃公眾諮詢提交意見書，當中包括充分發揮馬會從化馬場作為深化穗港合作的策略平台，吸引世界級賽馬及馬匹活動落戶大灣區，從而將大灣區發展成為全球領先的馬匹運動及馬產業樞紐。

是次合作將充分發揮穗港同為大灣區核心引擎的作用，運用馬會在馬匹運動的國際地位、專業知識和管理經驗，持續優化從化馬場馬匹主題文體旅活動的商業模式，將從化馬場發展為世界級馬匹運動及馬產業示範基地，以及世界級馬匹主題文化體育旅遊目的地。配合廣州「十五五」規劃綱要，目標是2030年基本建成「穗港馬產業深度合作區」，令「穗港馬產業經濟圈」成為大灣區具備高度經濟活力和國際影響力的產業。



為達到上述目標，廣州市人民政府和馬會將按協議，推動以下四大範疇的相關合作：



1. 規劃建設「穗港馬產業深度合作區」



a.廣州市人民政府編製「穗港馬產業深度合作區」建設方案，加快建設從化馬場周邊配套設施，發揮馬場的龍頭帶動作用，並開發以馬為元素的多元文化旅遊休閒內容。



b.繼續推進廣州從化國際賽馬發展中心的建設和營運；持續做好從化無規定馬屬動物疫病區（從化無疫區）的管理和維護；進一步加強穗港兩地海關、農業及漁護等部門合作，提升通關便利措施。



c.加強國際交流合作，支持並協助海外及內地馬匹參與「穗港馬產業深度合作區」的馬匹主題文體旅活動；在符合相關法律、確保生物安全及維護從化無疫區地位的前提下，穩步開展優質馬匹的引進、交易和繁育等活動。



d.深化第十五屆全國運動會馬術賽事的制度創新成果，發揮從化馬場「五個聯通」的優勢，推動獸醫到內地執業、獸藥進口內地、設備器材流通、反興奮劑檢測、經驗交流與公益宣傳；將從化馬場打造為推進「體育灣區」建設、深化大灣區體育交流合作的重要平台。



2. 打造世界級馬匹運動及馬產業示範基地、世界級馬匹主題文化體育旅遊目的地



a.共同辦好從化馬場馬匹主題文化體育旅遊活動。充分利用馬會「兩地三馬場」的優勢，設計以馬為主題的旅遊路線，開發相關旅遊產品。當中包括：與旅行社合作舉辦馬主題旅遊體驗團、一程多站旅遊產品、在旅遊展覽及官方媒體平台推廣特色馬主題旅遊體驗。



b.雙方將攜手開展大灣區馬匹主題文體旅活動的宣傳推廣，推動與新聞傳媒及體育傳媒相關院校的合作，加強體育傳媒人員對賽馬運動的了解。雙方亦將在國家及國際層面加強推廣馬文化，包括籌劃馬文化展覽和紀錄片等。



3. 共同促進「穗港馬產業經濟圈」高質量發展



a.以「穗港馬產業深度合作區」規劃建設為契機，推動形成大灣區馬產業發展新格局，包括以從化馬場為核心之一，推出多元化的馬匹主題文體旅賽事和活動等。



b.推動馬產業與文化旅遊產業、會展產業融合發展，拓展上下游產業鏈，打造以馬匹運動為主題的系列產品群。



c.運用馬會的公益經驗和資源，攜手致力改善民生，建設更美好社會。



4. 加強馬匹運動及馬產業人才培訓



a.廣州市人民政府促進和支持馬會的「校企合作」項目，配合馬產業及從化馬場的人才需求，開展馬匹運動及相關產業人才培訓，包括結合賽馬運動特點，積極開展現代學徒制、訂單班等。



b.推動穗港兩地馬匹運動及相關產業人才資歷互認，例如香港賽馬證書課程早前已獲納入廣東終身教育資歷框架。

廣州市人民政府與馬會將建立常態化合作與溝通機制，負責統籌協調穗港馬產業發展的各項工作。

出席今日簽署儀式的內地官員還包括：廣州市發展和改革委員會（市大灣區辦）主任吳薩、廣州市體育局局長譚愛英、從化區區長劉志杰、廣州市人民政府外事辦公室（港澳事務辦公室）副主任鄧昌雄、廣州市文化廣電旅遊局副局長吳青松等。

馬會早於2021年與廣州市人民政府簽訂框架合作協議，利用從化馬場共同推動大灣區馬產業鏈的全面發展。此外，馬會積極配合香港特區政府的「賽馬旅遊」政策，利用香港兩個馬場提供的賽事及娛樂體驗，推動盛事經濟發展。