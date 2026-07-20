環保署創新隔音罩減噪音壓縮工期 青衣道路工程 一晚完成維修

道路維修乃城市運作中必不可少的工程，但因受日間交通限制，多需在深夜或假日封路進行。然而，部分高噪音機動設備，例如破碎機，依規只可在午夜前運作，大大限制了工程進度。環境保護署（環保署）聯同路政署早前在青衣一項原本需兩晚分階段進行的道路維修工程中，引入創新的聲學超材料隔音罩，延長了深夜井蓋邊打鑿工序時間，成功將整個維修工程合併至一晚完成，大大減低對道路使用者及鄰近居民的影響。

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青衣楓樹窩路本月9日深夜進行道路維修，該地盤距離最近的屋苑綠悠雅苑和青怡花園僅百餘米。在環保署、路政署及承建商協調下，工程採用了創新聲學隔音罩，工人在隔音罩內工作，大大減輕工程噪音。有關路段順利於翌日重開，大幅減輕了封路對社區交通的影響。

隔音罩有助延長施工時間至凌晨

環保署一直與各持份者，包括當區區議員、附近居民代表、警方等保持緊密聯繫，安排簡介會告知是次工程的詳情及收集區議員及居民意見，鄰近居民對這次道路重鋪工程反應正面。工程期間，三名葵青區議員盧婉婷、彭熠銘和徐曉杰也到場視察，親身感受隔音罩減噪的效果。他們樂見新技術成效顯著，認為可以令到工程達致「減噪、縮時」的雙重效益，對附近民居的影響大幅減低。

路政署總工程師/新界西余秉滔解釋隔音罩在實際操作中的關鍵作用。他指出，在道路維修的前期工序中，工人必須使用手提電動破碎機打碎井蓋周邊瀝青：「這類高噪音設備一般只容許在建築噪音許可證許可的時段內使用，視乎不同地區，是次地點的許可時段一般在晚上11時前。但採用這款隔音罩後，有效屏蔽了破碎機產生的噪音，讓相關工序的許可時間得以延長至深夜。」余表示，聲學超材料隔音罩的使用，將原本預計需時兩個晚上的井蓋邊打鑿工序，集中在一晚內完成。

科大研發隔音罩 「說好香港故事」

環保署助理署長譚卓偉則分享這項技術背後的科研亮點。他指，這項由科技大學研發的聲學超材料隔音罩，不但是香港綠色建築科技的重大突破，更「說好香港故事」：「聲學超材料原本是應用於音響器材，環境及生態局資助香港市場研發創新，環保署把握這項創新研究，配合業界實際需要，成功將技術轉移到應用在環境噪音管理上，並採用回收塑膠再造而成，真正落實『轉廢為材』；而這些回收塑膠能針對施工噪音的特性精準定制吸音頻率，從而減低噪音。」

譚續稱，該款隔音罩的重量比傳統隔音罩減輕一半，工人操作時更加靈活，可提升施工效率。此外，它特別採用三面百葉設計，具備高通風性，可改善工地環境並保障前線工人的健康。

他補充，在發展稠密的香港都巿內進行維修工程面臨諸多挑戰。未來署方會繼續研究將此類創新技術推展至更廣泛的應用場景，並留意市場上其他創新工程技術的應用及發展，進一步減少夜間工程對市民造成噪音滋擾及交通的影響。署方亦會應用科技持續提升各項環保措施的成效，環保與發展並行，增加市民的幸福感。

從前線操作的角度，工程承建商高級項目經理戴栢基認為新設備顯著改善了工人的工作環境：「工人在隔音罩內工作，不僅設有通風及照明設備，他們還會獲發掛腰風扇及護耳罩，環境相當不錯。」此外，新款隔音罩底部加裝了滾輪，移動時比傳統款式更安全便捷，有助進一步提升施工效率。

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