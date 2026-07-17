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宏福苑聽證｜杜淦堃批獨立審查組監管只靠睇文件 「遇上壞分子制度即瓦解」 無證據顯示預約巡查涉利益

社會
更新時間：13:57 2026-07-17 HKT
發佈時間：13:57 2026-07-17 HKT

大埔宏福苑大火獨立委員會聽證會今日（7月17日）舉行最後一場聽證會，由獨立委員會代表、資深大律師杜淦堃總結陳詞。杜淦堃指，房屋局獨立審查組（ICU）過往流於「依書直說」，盲從屋宇署政策，雖然獨立審查組時任總監劉輔國承認自檢有盲點，但否認把關不力，但杜淦堃認為其責無旁貸。他指ICU過往僅靠檢閱文件及註冊檢驗人員監管，無投訴不巡查，變相將責任轉嫁至居民，令居民安全與火警風險監管陷入灰色地帶。

杜淦堃批獨立審查組「依書直說」

杜淦堃表示，針對劉輔國承認只靠投訴及自我監管有盲點，但否認把關不力。他提到，劉輔國曾在會上同意委員會代表大律師的觀點，即房屋局獨立審查組（ICU）方面實際上以「依書直說」的方式，盲目跟從屋宇署的既有做法和政策。

杜淦堃直指ICU責無旁貸，「現時的監管手法是否存在漏洞？是否有盲點？會否讓人有機可乘？若監管機構從不提出這些問題，便無法發現有人逃避監管，更遑論制度被濫用的情況」。但他明白在現實操作中，確實存在許多痛點與困難，尤其當面對不誠實的行業人士。

針對ICU預先通知巡查時間一事，杜淦堃表示，目前無證據顯示ICU的職員涉及任何利益或串謀行為。

制度問題圍繞「信」字 杜淦堃：一旦遇上壞分子 整套制度瓦解

杜淦堃指出，政府最終沒有任何一個部門能有效監管火警風險，居民的安全跌入灰色地帶。他指在ICU原先制度下，沒有收到投訴便不會主動巡查，只靠檢閱文件及註冊檢驗人員（RI）監管，變相把監察的責任落在居民身上。然而，居民不一定有能力發現問題及進行投訴。

再者，原先制度下，設計由註冊檢驗人員監管承建商，但ICU也承認，該制度並沒有明確解釋註冊檢驗人員應由哪一方進行監管。

杜淦堃總結政府制度問題圍繞一個「信」字，ICU信任註冊檢驗人員、消防處信任消防承辦商、屋宇署信任獨立審查組及誠信制度、勞工處與獨立審查組信任證書；然而，一旦遇上缺乏誠信的壞分子，整套制度全面瓦解。

記者：黃子龍

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