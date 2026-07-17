建築地盤全面禁煙法例今日生效 違例者被定額罰款3000元

建築地盤全面禁煙法例今日（7月17日）生效，任何人士在建築地盤內吸煙，勞工處職安主任會即時票控而不予事先警告，違例者將被處定額罰款3000元。建築地盤的承建商及分判商須採取所有合理步驟，以確保沒有人在建築地盤內使用明火點燃、吸用或攜帶燃著的吸煙產品，違例者經法院判定最高可處罰款40萬元。

根據最新法例修訂，所有類型的建築地盤，包括樓宇修葺、維修或翻新工程等地盤，俱已指定為禁止吸煙區。住客正佔用的住宅或私人宿舍作居住用途的範圍則不包括在內。

勞工處表示，將繼續透過多元化的宣傳渠道，提升承建商、分判商、工人及公眾的守法意識。勞工處亦會與建造業界持續溝通，就於建築地盤內禁煙可採取的合理步驟促進交流，協助承建商守法以提高地盤火警安全。另一方面，勞工處已就實施上述法例修訂與其他負責指定區域禁煙的執法部門保持協作，以確保執法流程暢順。勞工處亦會繼續與衞生署、基層醫療署和其他相關機構合作，透過講座及巡迴展覽推廣無煙文化及協助有需要的人士戒煙。

與此同時，勞工處快將發布修訂中的棚架工作守則，包括為棚架底護板訂定物料要求，以確保用料的強度足夠防止棚架上的工人和物件墮下，並同時能夠減低火警風險；以及訂定保護幕需遵從《註冊承建商作業備考85》相關要求，進一步確保防護物料符合所需的阻燃效能標準。

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