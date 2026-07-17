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新冠流感雙重夾擊 新冠活躍度創一年新高 近四周7宗死亡個案

社會
更新時間：07:25 2026-07-17 HKT
發佈時間：07:25 2026-07-17 HKT

本港正面臨新冠及季節性流感的雙重夾擊，整體活躍程度持續攀升。衛生署衛生防護中心昨日（十六日）表示，最新監測數據顯示，本地新冠病毒的活躍程度在上周進一步上升，更創下過去一年以來的新高，反映新冠或已正式進入新一輪的活躍周期。在過去的四個星期內，本港已累計錄得七宗因確診新冠而死亡的個案。中心特別提醒市民，不論是留港活動還是外遊度假，均應保持嚴格的個人及環境衛生。

病毒檢測確診率飊升至近一成 污水監測病毒量顯著增加

衛生防護中心指出，本地新冠整體活躍程度自六月份起便呈現明顯的上升趨勢。其中，呼吸道樣本對新冠病毒的檢測確診比率，已由五月底前的少於1%，急速飊升至上周（七月五日至十一日）的9.79%。與此同時，公立醫院急症室、普通科家庭醫學門診以及定點私家診所的新冠求診比率，近期亦全線錄得顯著升幅。至於全港的污水監測數據同樣敲響警鐘，顯示人均新冠病毒含量較五月底前有顯著的增長。

重症死亡八成屬年長者 預料高位維持一兩個月

在重症及死亡個案方面，防護中心在過去四周內，共錄得45宗涉及成年人的新冠嚴重個案，當中包括7宗死亡個案。流行病學調查結果顯示，這些嚴重個案中有高達八成屬65歲以上的年長人士，而在這些年長個案中，更有超過九成患者本身患有長期病患。至於兒童方面，中心在六月份亦接獲兩宗嚴重感染個案。

衛生防護中心總監徐樂堅指出，新冠病毒已步入新一輪活躍周期。事實上，本港鄰近地區近月的新冠活躍程度同樣錄得升幅，當中包括內地、澳門、日本、南韓及新加坡。中心因應現時趨勢預料，本港的新冠活躍程度會在未來一至兩個月內，持續維持在較高的水平。

夏季流感已進入季節 甲型H3流感成主流

除了新冠疫情外，季節性流感同樣來勢洶洶。中心表示，本港在六月底已正式進入夏季流感季節，最新監測數據顯示，上周呼吸道樣本中的流感病毒檢測確診比率為百分之八點七五，而公立醫院與流感相關的入院率則為每一萬人口零點五五，兩項核心指標在上周均有所上升。

在病毒株分類方面，目前本地的主要流感病毒檢測以甲型（H3）流感為主，佔整體個案的五成三；其次則為甲型（H1）流感及乙型流感，分別佔三成三及一成四。中心呼籲高危群組應盡快接種疫苗，市民在人多擠迫的地方亦應考慮佩戴口罩，以減低感染風險。

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