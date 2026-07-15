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書展2026｜一連7日會展舉行 卓永興：文化盛宴展現香港軟實力

社會
更新時間：12:28 2026-07-15 HKT
發佈時間：12:28 2026-07-15 HKT

第36屆香港書展今日（15日）開幕，一連七天假香港會議展覽中心舉行。署理政務司司長卓永興表示，香港書展是推動閱讀風氣的重要平台，也是香港文化軟實力的集中呈現。

署理政務司司長卓永興表示，香港書展是推動閱讀風氣的重要平台，也是香港文化軟實力的集中呈現。
署理政務司司長卓永興表示，香港書展是推動閱讀風氣的重要平台，也是香港文化軟實力的集中呈現。

卓永興：書展是推動閱讀風氣重要平台   

卓永興致開幕辭時表示，香港書展是推動閱讀風氣的重要平台，也是香港文化軟實力的集中呈現。書展從1990年創辦到現在已走過36個年頭，今年以「文創傳承．旅悅人生」為主題，連同「文化七月．悅讀夏季」合共推出超過600項的文化活動，是豐富精彩的文化盛宴。政府今年繼續資助「世界文藝廊」，特別以「揭開文學心度遊」為題，設四大體驗區，以多重視角探討旅行文學的魅力。

適逢貿發局60周年誌慶，卓永興表示，貿發局60年來一直擔當香港聯通世界的重要橋樑，書展36年的發展歷程是橋樑上最耀目的文化印記之一。貿發局主席馬時亨表示，為慶祝貿發局60周年，他明天(16日)會連同香港藝術家李美欣和灣仔區約100個學生，在書展中一同繪畫，畫出香港風采。

貿發局主席馬時亨指，香港書展不僅是亞洲最具影響力的文化盛事之一，更是連接不同文化，促進交流的重要平台。
貿發局主席馬時亨指，香港書展不僅是亞洲最具影響力的文化盛事之一，更是連接不同文化，促進交流的重要平台。

馬時亨：書展彰顯香港作為中外文化藝術交流中心獨特優勢

馬時亨指，香港書展不僅是亞洲最具影響力的文化盛事之一，更是連接不同文化，促進交流的重要平台。今年來自世界各地的作家、學者和文化界人士會齊聚香港交流分享，進一步彰顯香港作為中外文化藝術交流中心的獨特優勢。

馬時亨提到，今年中國內地出版展館以雲南為主題省，以「同飲一江水，共讀萬卷書」為主題，透過特色圖書和文創產品，展現當地豐富多彩的民族文化和生態資源。此外，今年書展第一次舉辦東盟文學節，邀請到多位東盟地區著名作家演講，進一步加強香港和東盟地區的人脈聯繫。

他續指，今年書展繼續與運動消閑博覽及零食世界同期舉行，三大展覽共吸引超過770家參展商參與，為市民及旅客帶來集閱讀、運動及美食於一身的豐富體驗。

今日是放榜日，卓永興致辭時勉勵考生，文憑試只是人生旅程其中一個考驗，不論成績如何，都要繼續奮力前行，走自己的人生路。當中最重要的是態度，而非一紙成績單，無論是繼續升學還是投身職場，只要繼續做好自己，一定可以找到頭上的一片天。

記者、攝影：周育瑩

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