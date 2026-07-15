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宏福苑聽證會｜8涉事方已提交書面陳詞 部分僅書面不作口述

社會
更新時間：09:24 2026-07-15 HKT
發佈時間：09:24 2026-07-15 HKT

大埔宏福苑火災成立的獨立委員會今日（14日）起一連三日在中環展城館舉行第六輪共三場聽證會，將聽取各涉事方的總結陳詞。委員會主席陸啟康表示，較早前已收到8個涉事方提交的書面陳詞，包括政府、市建局、9位宏福苑居民此外，亦收到宏福苑業主立案法團第十二屆管理委員會（新管委會）、置邦興業有限公司、宏泰消防工程有限公司、中華發展工程有限公司董事梁秉基的書面陳詞。其中，宏泰消防工程有限公司及新管委會已表示僅提交書面陳詞，不會作出口述陳述。

委員會主席陸啟康。資料圖片
委員會主席陸啟康。資料圖片

收到政府代表書面陳詞接近400頁  委員會大律師陳詞約600頁

陸啟康表示，今早先由置邦物業管理有限公司的代表大律師陳詞，隨後依次為梁炳基、市建局、居民代表、政府及獨立委員會大律師。為配合各代表大律師的日程安排，預計今日聽證會將於下午1時前結束，明日上午10時繼續聽取餘下總結陳詞。

陸續指，目前收到的政府代表書面陳詞接近400頁，委員會大律師的陳詞則約600頁。為方便理解，各方不會在聽證會上逐段讀出，書面陳詞將於作出口述前，即早上9時30分上載至委員會網站，明日及後日亦採用相同安排。

陸啟康強調，獨立委員會將在聽證會結束後，連同已聽取的證供及其他書面資料，作獨立及整體考慮。委員會最終就職權範圍內事宜所作的研判結論及改善建議，將於提交行政長官的報告中詳細交代，有關建議需顧及資源配套、操作細節、市民承受能力、持份者角色及市場情況等因素，因此預期改善建議總體屬方向性。

 

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