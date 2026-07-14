香港書展2026︱明起一連七日會展舉行 星島攤位展出逾1200種書 優惠低至七五折

第36屆香港書展將於明日（15日）起至21日（下周二）於香港會議展覽中心舉行，場內場外將舉辦超過600項文化活動，並首度增設「東盟文學節」。今屆香港書展，以及同期舉行的香港運動消閒博覽及零食世界，共吸引超過770間展商參與。星島新聞集團旗下的泛華發行代理有限公司表示，折扣安排與往年一致，一至兩本維持八折、三本或以上七五折。

泛華展出逾千種書 購書最低七五折

星島新聞集團旗下的泛華發行代理有限公司將於書展期間展出超過1,200種圖書，新書包括利志達早期經典《刺秦》復刻版、香港動畫《世外》文圖全紀錄《世外ARTBOOK》、董橋最新結集《董橋題跋散錄》、《建築言集01嶼落》，以及日籍插畫師筆下的《屋邨喵．日日好日》。泛華發行總經理梁子文指，今年折扣安排與往年一致，一至兩本維持八折、三本或以上七五折，部分熱門書籍如董橋最新作品則不設折扣。

他指近期香港頻現暴雨警告，天氣情況不穩或影響入場人流。黑雨影響較短，若在開場後發出，入場人士可留在場內，影響有限，「只要不遇上打風，今年情況仍比較樂觀」。他又稱檔位特色是分類清晰，寵物、塔羅、健康等主題集中陳列，方便讀者一次過尋找。

推廣深度遊 豐富人生視野

今年書展主題為「從香港閱讀世界：文創傳承 · 旅悅人生」，希望鼓勵讀者通過閱讀，探索傳統文化在當代社會的傳承和創新，並希望大家通過文化和生態旅遊，深度體驗人文和自然的美，在旅途中豐富人生視野、滋養心靈。

場內「世界文藝廊」展區以「揭開文學心度遊」為主題，擺放文化及旅遊書籍，又有互動裝置，讓讀者測試文旅風格，為他們推薦書籍及文學深度遊路線。「世界文藝廊」亦會舉辦超過35場活動，包括文化表演、閱讀分享會、文化旅遊講座及藝術工作坊等精彩活動，由本地及海內外作家及講者主持以多元文化視角深入淺出探討「旅行文學」的文化魅力。

羅家英岑金倩講戲曲

書展首日將舉行年度主題講座，由鄭寶鴻以「回顧香港百年景點、娛樂消遣與盛事」為題，分享香港百年城市風貌與文化變遷；其後，人氣KOL 西 DorSi 將分享暢遊古都名鎮的旅遊體驗；殿堂級粵劇藝術家羅家英及岑金倩則講述傳統戲曲在當代的傳承與創新。

香港書展繼續舉辦八大講座系列，除「年度主題」之外，另設「名作家」、「英語及國際閱讀」、「國際視野」、「本地文化及歷史」、「寫意生活」、「心靈勵志」和「兒童及青年閱讀」。

首設「東盟文學節」

今年書展更與香港東盟協會合作，首次增設東盟文學節（ASEAN Literary Festival），促進香港與東盟地區的文化交流，並邀請到多位重量級作家，包括印尼當代最具國際影響力的小說家 Eka Kurniawan，以及印裔新加坡作家 Clarissa Goenawan，分別探討印尼文學的文化根源與女性作家跨地域創作的故事。

另外，今年香港運動消閒博覽將匯聚多元化的運動體驗、健身產品及學習活動，讓市民親身感受運動與休閒的魅力，並鼓勵大家培養健康生活習慣。隨着運動選擇日益多元，從刺激到日常、由競技到休閒，總有一款適合不同人士。博覽除了展示運動新趨勢，亦加強消閒及學遊體驗，為市民帶來更豐富的互動活動，呼應書展的年度主題。

記者：蔡思宇

攝影：何君健