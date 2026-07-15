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DSE放榜2026︱香港華仁書院狀元患先天眼疾 沙田崇真首位狀元：中一成績下游 成功反彈

社會
更新時間：10:42 2026-07-15 HKT
發佈時間：10:42 2026-07-15 HKT

 

【DSE放榜2026/香港中學文憑試/狀元】2026年香港中學文憑試

（DSE）今日（15日）放榜，考評局已公布，本屆文憑試共誕生14男10女，共24名狀元，再創歷屆新高，當中有6男5女，共11名「超級狀元」（即6 科5**、公民科達標，以及數學延伸部分獲得5**）。另有15,973名日校考生達到「33222」成績，佔總數43,534名日校考生的36.8%，符合八大院校一般最低收生要求。《星島頭條》直擊2026DSE放榜全過程！

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英華女校文科超狀 心儀法律及工商管理

【11:30】英華女學校的超級狀元唐小雅，選修中國文學、中國歷史、經濟及數學M1，放榜後對自己奪得超級狀元十分驚喜和喜悅，她指出事前從未預料自己會拿到超級狀元，認為是努力和運氣的雙重加持的結果。得知成績後，她亦第一時間傳訊息與經商的父母分享喜訊，十分感恩雙親一路以信任與鼓勵支持自己。

升學規劃方面，她目標修讀港大工商管理學學士（法學）及法學士，因為她自幼喜愛文史，也曾經參加過不少的法律相關的活動，令她對法律產生極大興趣。修讀經濟則與父母的工作有莫大的關係，她的父母從事商業有關的工作，經過的多年薰陶，以及其本身對經濟的興趣，使她選擇商科繼續留港深耕。

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英華女校超級狀元唐小雅。
英華女校超級狀元唐小雅。

由中一成績下游到狀元 沙田崇真鄭一力：受醫護啟發 冀投身醫學界

【10:40】沙田崇真中學迎來該校首屆狀元的誕生，DSE狀元鄭一力同學在中國語文、英國語文、數學、化學、生物、物理科目取得5星星，數學延伸單元二5星，並於公民與社會發展科達標。他計劃報讀本地大學的醫科，此前醫科一直是他的升學目標。因為身體狀態欠佳的緣故，需要經常進出醫院和診所，醫護人員無微不至的照顧，激勵他投身醫學界。他盼望未來能學成行醫，將這份對病患的溫暖關懷繼續傳遞下去。

沙田崇真中學盧晉銘助理校長（盧Sir）分享道，鄭一力同學的狀元之路並非一帆風順。在中一時，他的成績其實處於下游（約全級第90名）。然而，他憑藉自身努力，成績不斷進步，最終在文憑試中取得矚目成績。

盧Sir表示，鄭同學一直以平常心面對考試，因此對於成為本屆狀元感到始料未及，更形容這次是「超常發揮」。同時，他也由衷感謝學校老師一直以來的悉心幫助。

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【09:15】保良局董玉娣中學狀元李心兒的成績單今日由母親及姐姐代領。由於她獲得由哈佛大學香港校友會教育基金舉辦的2025年「哈佛書獎」獎學金，現正負笈美國哈佛大學修讀課程，故未能親身回校領取成績單。

李心兒母親表示，心兒熱愛閱讀，經常到圖書館借書，特別鍾情於英國文學及香港作家作品，且整個中學階段均無參與校外補習。姐姐透露，心兒已立志入讀醫科，目前正考慮報讀香港大學或香港中文大學。她補充，父母對心兒的學業一向採取自由放任態度，不但沒有施加壓力，反而常勸她多外出活動，不要整天留在家中溫習。「她的讀書壓力，大概是源於對自我的高要求。」

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港華視障狀元視力餘不足一成 擬修讀政治學

【08:44】香港華仁書院的狀元鄭子絃，自中一入學，小學畢業於北角循道學校。他患有先天性眼疾，目前視力僅餘不足一成，且情況持續惡化，未來或有完全失明的可能。儘管面對視力挑戰，他在學業及課外活動方面均表現積極，現為學校棋藝隊隊長，並曾於聯校比賽中獲得獎項。

他曾於徵文比賽獲獎，獲昇普計劃（AAHK／Access Abroad Hong Kong）全額資助參與英國劍橋大學學術交流團。鄭子絃修讀文科，於2026年香港中學文憑考試（DSE）取得7科5**及A佳績，並希望入讀香港大學雙學位課程"政治學與法學(Government and Laws)"。此前，他亦獲得四間英國大學的錄取通知。

【08:34】教育局局長蔡若蓮，到慈雲山一間中學視察，她勉勵考生保持積極正面態度迎接新旅程。

【08:24】保良局董玉娣中學今年首度誕生女狀元李心兒。由於她獲得由哈佛大學香港校友會教育基金舉辦的2025年「哈佛書獎」獎學金，現正負笈美國哈佛大學修讀課程，故未能親身回校領取成績單。該校連續兩年誕生狀元，當中去年的應屆考生黃泓智更榮膺「超級狀元」。

校長劉子聰表示，李同學心儀香港中文大學醫學院。他指出，該校一向重視全人發展，李同學在學業成績優異之餘，亦是校內乒乓球隊隊員。他強調，「學生不能只靠死讀書，透過課外活動學習待人接物、管理情緒和壓力，才能在文憑試期間保持穩定的表現。」

劉子聰笑言，近年在文憑試開考前，他都會親手為每位考生書寫並過膠製作類似揮春的紅紙書籤，作為對同學的精神鼓勵，不少校友至今仍保留着這書籤。

【07:55】皇仁書院有1名超級狀元、2名狀元。喇沙書院有1名超級狀元及1名狀元。

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【07:45】香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學有一位女狀元，名為劉子湉，是該校首位。

【07:18】據了解，將軍澳區的保良局羅氏基金中學、沙田崇真中學，首次有狀元誕生；保良局董玉娣中學連續兩年有狀元，亦是該校首誕女狀元。


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攝影：何君健、蘇正謙、劉駿軒、盧江球

 

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