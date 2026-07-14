Chanel倉務員涉偷724件擬銷毀舊貨 兩人否認兩項控罪受審

Chanel香港分公司每半年銷毀1、2萬件舊款貨品，4名時任及前任倉務職員2017年初涉嫌串謀從中偷竊123個銀包及601個手袋，運走贓物之際被當場捕獲。42歲時任貨倉部主管及42歲前倉務員同被控串謀偷竊罪，前倉務員租用貨倉中再搜出數件貨品，另被控處理贓物罪，2人今日於高等法院在5男2女陪審團席前受審。控方開案陳詞指，前倉務員警誡下承認贓物均從Chanel青衣貨倉「攞嘅」。

警誡下承認Chanel青衣貨倉「攞嘅」

控方開案陳詞指，Chanel總公司設於法國，在香港區設立分公司，2017年案發時Chanel租用青衣路39號嘉民領達中心5樓及23樓全層作為辦事處及貨倉。Chanel基於商業決定，每隔6個月左右都會將1萬至2萬個舊款的名貴貨品銷毀。當Chanel決定銷毀舊款貨品後，會通知23樓貨倉經理相關貨品的數量及型號，檢查員做完最後檢查核實及記錄，便安排把貨品拆下包裝盒及包裝袋，放入另一個紙皮箱運送到5樓辦公室用絞碎機銷毀。嘉民領達中心的7號載貨升降機可以到達5樓及23樓，Chanel僱員若要使用升降機在兩層之間運送貨物，需要用保安密碼卷閘及升降機鎖匙。

高等法院。資料圖片

案發時被告吳耀倫是Chanel貨倉部主管，負責入口部，擁有保安密碼；被告張家偉Gary則為前倉務員，已於2011年離職；而何東山及何子賢是時任倉務員。由於Chanel懷疑有倉務員偷取銷毀貨品再轉賣，遂指派物流經理阮兆恆及高級經理彭少慧留意。

2017年1月24日阮兆恆查看23樓貨倉閉路電視，看見何東山及何子賢4日前在沒有公司指示下，擅自把公司貨品放入紙皮箱，其後收藏在同層隱蔽處。貨倉助理經理吳國銘到場檢查發現紙皮箱內有大量公司貨品，理應已於同月中銷毁，何東山及何子賢其後被安排於5樓工作。翌月1日何東山出現在23樓隱蔽處並逗留了3小時，用膠紙貼好紙皮箱。由於懷疑2人會把貨品從7號升降機搬走，2人被安排從23樓貨倉將一些用過的紙皮箱送到5樓銷毁。

私自運走33箱貨物 警到場人贓並獲

閉路電視顯示翌日早上10時，何東山及何子賢開始把疊好的紙皮由23樓進入7號升降機，然後用唧車把大量疊好的紙皮由23樓經7號升降機分3次搬到5樓。其後張家偉經7號升降機進入23樓，與何東山用唧車把6卡板總共33個紙皮箱推進7號升降機後，便獨自把33個紙皮箱經U/G層停車場送到附近停泊的一部貨車。期間吳耀倫在U/G層徘徊，並一直望着升降機門口，直到11時11分才乘7號升降機離開並返回5樓。

吳國銘前往貨車上前查問張家偉並即時報警，警方到場後打開紙皮箱，發現內有123個銀包及601個手袋，理應已經在1月銷毀。警方同日分別在5樓辦公室拘捕了何東山、何子賢及吳耀倫，以及在U/G層停車場拘捕張家偉。張家偉在警誠下稱「亞山叫我今日call部GoGoVan來搬走嗰33箱貨」。各人的通話記錄顯示，案發前3日內4人有多次通話紀錄。

同日夜晚張家偉在警誡下承認上述Chanel財物均從Chanel青衣貨倉「攞嘅」，自發向警員指「阿Sir，我肯幫你哋去我個倉度喺觀塘㗎」、「阿Sir，我個倉喺觀塘開源道，大眾工業大廈1樓36室」。警方在觀塘貨倉再搜出1對耳環、1條頸鏈、1對鞋及4個手袋，理應已遭銷毀。

被告吳耀倫及張家偉Gary被控於2017年1月20日至年2月2日期間，在香港青衣青衣路39號嘉民領達中心，與何東山Happy及何子賢一同串謀偷竊123個銀包及601個手袋，而該等物品為屬於CHANEL Hong Kong Limited的財產。張家偉再被控於2月2日，在香港觀塘開源道56號大眾工業大廈1樓36室，知道或相信某些貨品是贓物，即知道或相信CHANEL Hong Kong Limited 財產的1對耳環、1條頸鏈、1對鞋及4個手袋是贓物，而不誠實地從事或協助另一人或為另一人的利益而將該等贓物保留、搬遷、處置或變現，或不誠實地作出如此安排。

案件編號：HCCC139/2023

法庭記者：陳子豪