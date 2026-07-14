McCafé咖啡師屢獲獎 修讀QF5晉身餐廳總經理

行行出狀元，成功從來不只有一種模樣。今屆《管理發展專業文憑（資歷架構第5級）》（QF5）畢業生Edison正是最好的印證。中五暑假那年，Edison因覺得「有型」而加入McCafé擔任兼職咖啡師；當年自認不是「讀書料」的少年，如今獲得學士學位同等資歷，更晉升為信德中心麥當勞的餐廳總經理。他感慨：「公司的發展階梯非常完善，只要同事有決心，公司非常樂於給予他們轉換跑道的機會。」

Edison坦言自己從不喜歡讀書，原先僅有基礎文憑學歷，從未想過能取得學士學位同等資歷。10年前加入麥當勞時，只因覺得咖啡師工作「有型」而自薦調任，其後逐步晉升，更在公司支持下參加咖啡競賽，並憑着對拉花的熱忱屢獲獎項。

疫情期間，他協助發展公司線上學習系統，並嘗試不同崗位，逐漸嚮往餐廳總經理一職。透過修讀QF5課程，他今年終於達成心願，成為獨當一面的餐廳總經理。Edison指出，麥當勞透過QF5課程的系統化培訓，讓他學到餐廳營運專業之餘，亦掌握了決策與溝通等軟技能。

無獨有偶，餐廳內2位應屆DSE考生亦對咖啡感興趣，讓Edison彷彿看到了昔日的自己。他不吝給予職涯建議，希望讓同事明白「機會盡在麥當勞」。他亦指出，公司節奏迅速、產品推陳出新，適合喜愛新挑戰的員工。例如2024年日本人氣McGriddles登陸香港時，引起城中熱話，擔任盤存系統專家的他，須協調轄下8間餐廳庫存，挑戰雖大，卻也成為其最難忘的回憶。