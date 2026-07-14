西醫戴港盛涉濫發免針紙案 自辯稱基於病人病況 誠實發出免針紙

81歲註冊男西醫戴港盛涉濫發逾千張俗稱「免針紙」的新冠疫苗接種醫學豁免證明書，與女商人同被控不誠實取用電腦罪。戴港盛今出庭自辯，稱案發時求診病人報稱胃酸倒流、心口痛及淋巴有問題等，基於病況不受控，可能非常嚴重，例如患有心臟病或癌症等，所以他發出「免針紙」，又指當時自己「一定係誠實」。案件下午續審。

戴港盛指涉案病人情況均適合獲發免針紙

戴港盛今辯稱，他在1973年於緬甸仰光醫學院畢業，1975年起在香港行醫，現已退休，他並沒有案底。

案發時，病人楊聯欣求診。戴稱楊當時表示「胃炎好嚴重，時不時胃酸倒流」，他認為屬於「比較可能未經控制個啲疾病」，可能非常嚴重、甚至患癌，須經進一步檢查。楊亦表示曾經做手術、血壓低及有敏感，戴認為楊不適合接種疫苗，故向她發出免針紙。戴又稱他發出免針紙時，「我一定係誠實」。

戴亦向病人劉啟南發出免針紙，劉當時心口痛、心跳快、體重下降及肝酵素上升。戴稱心臟疾病是較嚴重的慢性疾病，「隨時都係急症，分分鐘無命」、「如果不受控制，好似我爸爸，50幾歲就無命」。

病人余浩銘頸部腫脹及疑有淋巴問題，戴稱其情況「完全適合」發出免針紙，淋巴腫脹可以由不同原因引致，有可能患癌，「淋巴腫可大可小……因為腫得好大，我記得」。

戴稱在不肯定情況下最好不打疫苗

戴亦曾向病人徐志銘發出免針紙，徐患皮膚病，而同行家屬又指他容易疲倦、睡得不好及有「三高」問題，加上徐有藥物，所以發出免針紙。戴又稱徐滿足「指引」的條件，法官練錦鴻一度質疑戴的指引來源，又問戴有否收到衞生署發出的正式指引，戴卻稱「正式個指引，佢變嚟變去，我無收到」。

根據戴的筆記，病人林映芝亦有心口不適和心跳快等病史，戴同樣向林發出免針紙，稱心口痛不受控制，而林的父親曾做心臟手術，增加了風險性，須進一步檢查，可能患有心臟病。戴稱在不肯定的情況下，最好不要接種疫苗，「壞處多過好處」。

練官關注，林曾表示她飲咖啡後心跳較快，「我飲紅牛都心跳快」，並問戴當時有否為林檢查。戴稱有，但卻沒有寫下記錄。他解釋可能當時林的心跳不是很快，又指心跳快是林告訴他的病史。

稱臥底警以「假身份證冒充兒子」取免針紙

案發時，警方曾派臥底警員到戴的診所調查。戴稱當時警員報稱心口痛，他不記得對方有否報稱心臟病，但基於心口痛是未受控制疾病，他仍發出免針紙。

有臥底警員亦報稱家中兒子需要免針紙，戴稱警員「自導自演」，以「假身份證」冒充兒子及試圖取得免針紙，做法對他非常不公，並強調他當時沒有發出對方兒子的免針紙；惟根據控方證物，戴有向警員兒子發出免針紙。

戴又辯稱，他的母親在2018年離世，所遺產都由他繼承，「有錢有屋……好多礦山」，而他來港多年亦有繳稅共約300至400萬元，控方指稱他「洗黑錢」的財產全是他正當途徑所得。

女被告楊璦瞳的代表大律師許瑩瑩盤問下，戴稱他在2021年認識楊，後來邀請楊到其診所做打雜。許問到，楊有否接觸過診所電腦及醫健通系統。戴稱不清楚，他也不知道涉案病人是否由楊介紹。戴又確認，診所收費由他決定，他是診所老闆，楊並無「話事權」，也無權決定發出免針紙。

許續指，楊介紹病人到診所求診或協助預約等，並沒有獲得金錢利益。戴同意，但指楊曾經「幫手（為病人）爭取低啲價錢」。

控方盤問時，指案發時愈來愈多人到戴的診所求診，而他們都是因為害怕接種新冠疫苗才求診。戴不同意，稱不會單純因為病人害怕便批出免針紙，但同意該些人不想接種疫苗。

戴：憂慮疫苗安全 不在乎診費

控方續指，戴本人對新冠疫苗的安全性有憂慮。戴稱他最初不擔心，但自從2022年2月起有死亡個案，他再看過醫學雜誌後，看法有所改變，而且疫苗研發不足10個月便推出及強制接種，沒有經過動物測試，故他認為不安全。練官關注戴有關死亡個案的消息來源，戴則稱其胞弟和侄女都因接種疫苗而離世。

控方又指，戴把「免針紙」當成商品，會因應不同款式及病人收入等，而收取不同診費。戴不同意，指他並不在乎診費，因為他從事醫美賺取的利潤更高，更稱「為咗大眾利益着想」，疫苗成份不明，「將人當做白老鼠」。

被告戴港盛及楊璦瞳，同被控於2022年2月10日至9月20日，串謀欺詐醫務衞生局職員，即不誠實地及虛假地表示醫健通（資助）系統中獲發「新冠疫苗接種醫學豁免證明書」的人士經已接受醫療評估，對復必泰和科興疫苗有禁忌症，因健康原因不適合接種新冠疫苗。戴另被控13項交替控罪，及被控3項洗黑錢罪，涉款逾1000萬元。

案明續審。

案件編號：DCCC1239/2023

法庭記者：王仁昌