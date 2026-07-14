18歲女子誘騙4網友到荒郊洗劫 與的士司機分囚10年與4年半 男同黨頂證後囚7年

4年多前18歲女子在3日內誘騙多名網友，帶對方乘的士到元朗荒山野嶺後，多名男同黨將網友拉出車外施襲，逼使網友交出金錢及提款卡等，奪去了約10萬元，又逼使另外2名男女事主自慰及舔陰。經審訊後，案中女子被裁定搶劫等3罪成，今早於高等法院被判監10年，負責接載事主的士司機則勒索罪成，監禁4年半;早已承認搶劫、刑恐等5罪、且在審訊中出庭頂證被另兩被告的男同黨，則被判監7年。法官譚耀豪判刑時指被告每次犯案手法雷同，反映案件涉及犯罪集團故需加刑。

同案另3人早前分別判囚1年10月至9年半

27歲男同黨劉家裕承認5項搶劫、企圖搶劫及刑事恐嚇罪，審訊時以污點證人出庭頂證現年23歲無業女侯恩琪及65歲的士司機麥劍文。陪審團其後一致裁定侯恩琪2項搶劫及1項企圖搶劫罪成，另一致裁定麥劍文勒索罪成。同案中另外3名男同黨早前分別判囚9年半、5年8個月及1年10個月。

女被告被捕後獄中產子

譚官引述辯方求情指，劉家裕中六畢業，為家中獨子，原任職救生員，疫情期間收入減少，改為從事散工，做游泳教練，又染上賭博惡習，以致錯判干犯本案。辯方指侯恩琪成長於破碎家庭，小時由祖母撫養，後居於兒童之家，認識了三教九流之輩，結果2016年干犯高買，被判入更生中心，期間一度與女子交往，後來再與男友交往並懷孕，因本案被捕後於獄中產子，照顧嬰兒直至歲半，如今享受為人母親，自覺母親責任重大，不欲兒子成長於破碎家庭。辯方另指麥劍文經歷過兩段婚姻，育有2名子女，今已斷絕來往，自2017年起駕駛的士為生，本案中角色邊緣。

涉犯罪集團乃加刑因素

譚官判刑指案中涉及多起事件，各事主被侯恩琪引誘到案發現場，遭一群男匪徒施襲、辱罵及惡待，各起事件犯案手法雷同，搶劫無辜事主，反映案件涉及犯罪集團，乃加刑因素。譚官指3人均非主腦，接納劉家裕認罪後已盡力如實作供，頂證他人，可以減刑一半，5項搶劫、企圖搶劫及刑事恐嚇罪合共判處監禁7年；侯恩琪引誘一眾事主到場，角色重要，2項搶劫及1項企圖搶劫罪判囚10年；麥劍文勒索罪則判囚4年半。

案件編號：HCCC410, 411/2023

法庭記者：陳子豪