「日本城」再見？7.15起改名為「真好城JHC」 母公司：單一產地標籤不再反映經營模式

扎根香港35年的連鎖生活用品店「日本城」宣布改名為「真好城」。母公司國際家居零售宣布，因應疫後本地零售業面臨的經濟結構轉變、網購普及以及港人北上消費等挑戰，決定啟動全面品牌升級。由7月15日起，品牌將正式易名為「JHC 真好城」，並由傳統連鎖零售專門店重新定位為服務港澳不同社區的「一站式生活平台」。首間全新升級旗艦店將於同日在銅鑼灣高士威道8號隆重開幕。

JHC：全球供應鏈已成熟 單一產地標籤不再反映當下經營模式

國際家居零售主席兼集團行政總裁魏麗霞表示，面對當前零售市場的結構性轉變與外部挑戰，JHC必須透過革新來提升零售體驗。她解釋，集團經歷35年發展，全球供應鏈已大為成熟，「單一產地標籤不再反映我們當下的經營模式」。因此，公司決定採用新名稱，同時保留深入民心的「JHC」簡稱，寓意為顧客提供「最真・最好」的產品與服務。她期望JHC未來能成為有溫度的社區夥伴，與香港人一起令生活變得更好。

JHC真好城表示，將透過線上線下融合（O2O）推動四大戰略方針，包括強化產品與提升體驗，JHC將主力優化產品組合，提高性價比。目前已有逾1,000多種自家品牌產品通過指定安全及合規標準認證，將明確標示為「真好品質」。服務方面，前線員工將重新定位為「真好店員」（生活大使），指定分店更會增設「體驗區」提供產品試用及試食，以打造無壓力的購物環境。

此外會擴大戰略合作，結合網購網絡。集團將善用全港逾260間分店的龐大網絡，加強與不同品牌聯手。JHC除了是友和 YOHO 的既有合作夥伴，近日亦與 HKTVmall 展開合作，成為其網購取貨點。此外，JHC由今年5月起已獲得京東自家品牌「京造」及「OCHAMA」的銷售權，涵蓋小家電、生活家品等四大類別逾1,000種產品，顧客可於網上下單並直接運達香港門市提貨。

JHC亦表示會拓展銀髮經濟與 ESG 發展，在履行企業社會責任方面，JHC與「老有聯盟」合作開設專屬銷售平台，邀請55歲或以上的前線僱員於賣場進行路演（Roadshow），該項目高達85%的收益將直接回饋社企。未來，JHC亦計畫透過其手機應用程式（App）派發本地不同品牌的優惠券，期望與其他本地品牌結伴創造多贏，共同貢獻本地經濟循環。