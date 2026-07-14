DSE放榜2026︱6科5**狀元共24位 包括14男及10女 當中11人成超級狀元

DSE放榜2026︱2026年香港中學文憑試（DSE）7月15日放榜。考評局今日（14日）召開記者會，講解本年成績概況。考評局秘書長魏向東表示，本年報考總人數為58,487名，整體較去年增加5.4%，其中約97%考生出席考試。學校考生共計46,344人，較去年增加約1,000人，增幅為2.2%。自修生報考人數為12,143人，較2025年增加約2,000人，增幅達19.5%。本年共有43,534名日校考生，來自416所日校，逾九成報考四個核心科目，包括中國語文、英國語文、數學必修部分及公民與社會發展科，並加修兩至三個選修科目。

15,973名日校考生 4個核心科目考獲332A或以上成績

考生整體成績平穩。15,973名日校考生於四個核心科目考獲332A或以上，並在兩個選修科目取得三級或以上成績，即達332A+33之水平，符合本地學士學位課程普遍入學要求。該批考生佔應考日校考生人數約36.8%，比例較去年略低，惟仍高於過去五年平均數（36.5%），本年為36.8%。

他又指，另有30,977名日校考生，於包括中國語文、英國語文等五科中取得五個二級或達標成績，符合報讀本地副學士課程基本入學要求，佔日校考生人數約73.2%，總人數較去年增加425人，比例與去年相若。

DSE｜今年無考生取得7個5**

魏向東指，取得6科５**狀元的考生有24位，14位男，10位女；數學延伸科目同取得5**的超級狀元有11名考生，6男5女；無考生取得7個5**。今年年紀最大的考生為72歲的自修生，應考兩科，達4級和2級成績。另有一位70歲的夜考考生，應考5科，全部不合格。年紀最少的考生則11歲，考一科取得4的成績。

被問到今年狀元人數創新高，魏向東表示，文憑試採用水平參照方式評分，年與年之間，在科目沒有變更的前提下，難易程度是一致的。因此，狀元人數增多，這完全體現了今年考生整體表現的提升，或是他們準備充分，出現了表現優異的學生。這與試題是否變難或變容易，沒有太大關聯。

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數學及公民科成績上升

香港考試及評核局公開考試總監麥勁生表示，本年日校考生於核心科目整體表現大致平穩，其中數學科及公民與社會發展科有較顯著進步。在數學科必修部分成績全面上升，取得2級至5**級之日校考生比例均較去年上升。當中83.8%日校考生取得二級或以上，與去年相若；40.1%及15.8%考生分別取得四級或五級，較去年分別增加約1.3個百分點；取得5*及5**級之考生比例亦較去年上升。

公民與社會發展科方面，94.7%日校考生取得達標成績，較去年上升1.5%。

中國語文科方面，62.5%日校考生取得三級或以上，較去年略降；英國語文科則有54.6%日校考生取得三級或以上，與去年相若。

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發現一宗校本評核嚴重抄襲個案 涉視覺藝術科

考評局評核發展主管蔡筱坤表示，2026年文憑試考生人數較去年增加，答卷數量接近70萬份，聘用約4,700名閱卷員及460名閱卷助理參與評卷工作，整體過程順利。她指，本年發現一宗校本評核嚴重抄襲個案，涉及視覺藝術科。經與學校深入調查後，按考試規則對涉事考生於抄襲課業部分評為零分，並將其視覺藝術科等級降一級。

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7名考生被發現作弊 取消考生所有科目成績

考評局學校考試及評核主管朱舜隆稱，本年共7名考生被發現作弊，全部為本地學校考生或自修生。經深入調查，包括會見相關考生及教師、查閱試場錄影片段及報告，並聯絡試場主任及監考員，證實考生於考試期間作出嚴重作弊行為。按公開考試委員會指引，考評局已取消該等考生所有科目成績。另外，本年34名考生攜帶未經許可物品進入試場，屬輕微違規（如手錶計時發出聲響），予以輕微扣分處理。

他又指，有167名考生未遵從考試時間指示，如於試場主任宣布開始作答前作答，或宣布停筆後繼續作答，亦予以輕微扣分處理。較嚴重違規方面，33名考生於試場內拍照，人數較去年增加，其中21名考生將電腦條碼或試場照片上載互聯網，該等考生之科目成績會被降級。156名考生違反手提電話規則，多數因誤以為已關機，惟考試前已將電話置於座椅下，予以輕微扣分處理。另有兩宗較嚴重個案，考生於考試期間被發現身上藏有處於啟動模式之手提電話，其相關科目成績被降級。今年有303名考生於聆聽考試違反規則，全屬輕微違規（如忘記攜帶收音機），予以輕微扣分處理。

本年公開考試資訊中心於考試期間共接獲18,244宗查詢及2,043宗考試異常報告，數字較去年增加17%。

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攝影：蘇正謙