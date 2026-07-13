新冠︱私家症急升3成 短期內活躍程度或升 醫學會建議有需要市民盡快打針

本港踏入夏季流感高峰期，同時本地及內地新冠病毒活躍度持續反彈。香港醫學會會董、感染及傳染病科專科醫生曾祈殷表示，近期私營市場新冠求診個案急升約三成，加上市民整體群體免疫力回落，未來一至兩個月社區病毒傳播勢頭或進一步加劇，呼籲市民提高防疫警覺，出現不適症狀應先自行快測。

醫學會指出，新冠現已風土化，傳播周期約每6至9個月反覆一次，自5月底起個案明顯回升。雖然現時感染者症狀普遍較疫情期間溫和，但高風險群组仍有重症風險，不能忽視潛在傳播隱憂。

疫苗存貨將屆期 醫生籲市民把握窗口期接種

隨着政府現有新冠疫苗存貨陸續到期，新一批疫苗最快今年第四季抵港，短期出現疫苗交接空窗期。曾祈殷呼籲合資格市民把握餘下疫苗有效期，盡快接種維持保護力，避免過渡期免疫力真空，減低感染及重症風險。

曾祈殷續指，目前私家醫生處方新冠抗病毒藥物需市民全數自費，不少患者因負擔問題需轉介公立就醫，加重公營醫療壓力。醫學會建議政府重啟疫情期間的藥物資助安排，將抗病毒藥物免費或資助擴展至私營市場，分流公營醫療負荷。

夏季流感高峰期來襲 接種疫苗需預留兩周抗體期

醫學會會董、呼吸系統科專科醫生曹忠豪補充，本港已正式進入夏季流感高峰，疫苗接種後一般需約兩星期才能產生足夠抗體，市民不宜拖延接種時間。他特別呼籲長者把握今年9至10月新一期疫苗資助計劃，盡早接種自保。

曹忠豪提醒民眾，肺炎球菌感染可引致中耳炎、嚴重肺炎甚至致命腦膜炎，屬本港第二大致死疾病，長者及慢性病患者等高風險人士務必按時接種資助肺炎球菌疫苗。

醫學會倡全民多疫苗防守 涵蓋HPV、百日咳、蛇針等

除流感及新冠外，醫學會亦建議不同群组針對性接種多類疫苗，建立全方位保護網。當中建議年輕男女接種HPV疫苗、孕婦於懷孕三十五周前接種百日咳疫苗、免疫力弱市民接種帶狀疱疹疫苗，全面減低各類傳染病風險。

學會促政府擴闊資助範圍 紓緩整體醫療負擔

醫學會會長鄭志文表示，現時僅流感及新冠疫苗有較全面資助，其餘五類疫苗資助不足。政府應衡量疫苗成本效益，透過前置防疫減低日後龐大公立醫療開支，研究擴大各年齡層及風險群组疫苗資助。

鄭志文亦提醒民眾，近期全球極端天氣頻生，高溫、水災等氣候變化或令細菌、病毒更活躍，市民外遊宜隨身攜帶口罩及消毒用品，保持個人衛生。

記者、攝影：伍萬庭