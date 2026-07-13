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狗隻入食肆︱動物福利關注聯盟籲狗主自律防倒退：寵物友善政策得來不易

社會
更新時間：17:02 2026-07-13 HKT
發佈時間：17:02 2026-07-13 HKT

容許狗隻進入獲准食肆的措施上周四（9日）起實施，食環署至昨日( 12日 )共收到約20宗投訴，主要涉及狗帶的長度及狗隻所坐的位置等輕微違規行為。動物福利關注聯盟今日( 13日 )表示，發展寵物經濟與推動動物福利進步相輔相成，人寵和諧共處的畫面更是社區文明的重要標誌。該會明確支持食環署推行寵物友善餐廳政策，認為透過日常接觸，能讓市民學習愛惜與尊重生命。

惟政策實施以來，陸續接獲部分意見反映，或令措施承受壓力。聯盟憂慮少數狗主的自律不足，恐摧毀多數人的努力，甚至導致友善政策倒退，呼籲各界共同守護得來不易的成果。

動物福利關注聯盟fb
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聯盟向所有寵物主人提出三項呼籲，包括時刻保持環境衛生，確保餐廳及周邊整潔；妥善管束狗狗，避免干擾其他顧客；以及評估毛孩狀態，若寵物不適應公共場所，切勿強行攜帶。「寵物友善環境需要每一個人用心守護。」聯盟強調，只要大多數主人克盡己任，這項政策便能走得穩、走得遠，最終讓香港真正成為人寵共融的社會。

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