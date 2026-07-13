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鼓勵綜緩戶就業｜政府推過渡職津試驗計劃 10.1起棄綜援就業可獲發最多$4.5萬獎勵

社會
更新時間：15:55 2026-07-13 HKT
發佈時間：15:55 2026-07-13 HKT

政府宣布將於今年10月1日推出由關愛基金資助的「綜合社會保障援助住戶過渡在職家庭津貼試驗計劃」，為期3年。試驗計劃鼓勵具工作能力的綜援人士持續就業，自力更生。今年10月1日或之後離開綜合社會保障援助（綜援）計劃，並過渡至在職家庭津貼（職津）計劃的合資格住戶，於試驗計劃期間可獲發總額高達45,000元現金獎勵。

合資格住戶須於10.1後離開綜援計劃

合資格領取現金獎勵的住戶須（一）在2026年10月1日或之後離開綜援計劃；（二）提交職津申請（申領月份須在2026年10月至2029年9月期間）；以及（三）藉持續工作而獲批最少連續兩期職津申請（即涵蓋連續12個申領月份），並在該12個申領月份中最少有10個申領月份獲批職津。

試驗計劃鼓勵具工作能力的綜援人士持續就業，自力更生。
試驗計劃鼓勵具工作能力的綜援人士持續就業，自力更生。

首筆現金獎勵$1萬

所有類別的綜援住戶均可參與試驗計劃，無需另行登記。在職家庭津貼辦事處會與社會福利署比對資料，識別合資格住戶，並向其發出通知。合資格住戶連續獲發兩期職津後，即會獲發第一筆對應首年的現金獎勵，有關款項將直接存入其領取職津的銀行帳戶。

如該住戶持續工作並繼續符合上述資格要求，可於次年及第三年分別獲發第二筆及第三筆現金獎勵。每個合資格住戶最多可獲發三筆現金獎勵，總額高達45,000元；不論住戶人數和獲批職津金額，現金獎勵金額劃一發放如下：

  現金獎勵金額
第一筆 10,000元
第二筆 15,000元
第三筆 20,000元

​詳情可參閱關愛基金網頁（www.communitycarefund.hk）或試驗計劃網頁（CSSAtoWFA.gov.hk）。公眾人士亦可於辦公時間內致電試驗計劃熱線（3897 1897）查詢。

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