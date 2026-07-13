自動駕駛｜運輸署：本港無人駕駛自動化達國際水平 暫未有商業運作時間表 記者試坐體驗

政府近年積極推動自動駕駛技術發展。運輸署表示，就北大嶼山自動車測試項目，自動車在不同場景及與其他車輛共用道路時表現穩定安全，至今大致暢順，已達到國際標準第四級的高度自動化水平（L4），技術與海內外各地相若。

運輸署稱嚴格把關：為自動車訂立最高安全標準

百度在2024年11月獲得首張自動駕駛先導牌照，百度智能駕駛項目及商業發展高級經理黄文晞表示，截至今年5月，旗下「蘿蔔快跑」在香港的安全行駛里程逾24萬公里，指車輛能夠在複雜場景安全運行，並覆蓋不同路況。她強調車輛在本港繁忙路段、讓路路口、迴旋處等場景經過測試，至今無造成任何交通阻塞。

運輸署總機電工程師（自動駕駛與巴士科技）鍾卓明表示，自2024年底發出首個先導牌照至今年6月為止，署方先後已發出7個先導牌照，涉及63輛自動車。測試範圍涵蓋北大嶼山、九龍東、西九龍及港島數碼港共7個地點。

鍾卓明形容，本港自動車測試進展顯著，以北大嶼山的項目為例，已實現擴展路段、提升車速至時速50公里，以及擴展至20輛車同時運行等多項技術躍進，為未來實現無人化及商業營運收集重要數據。他表示，署方強調會嚴格把關，透過自動車規管框架與《實務守則》，為自動車系統設計、後備操作員接管及事故應變等訂立最高安全標準。

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暫未有本港商業運作時間表

至於市民關注無人駕駛何時能正式投入商業運作，署方及百度未出提及明確時間表。鍾卓明重申，政府已成立由運輸署署長主持的「自動駕駛車輛應用促進工作組」，未來將與不同持份者緊密合作，推動包括配合自動車輛商業發展所需要的牌照安排，並會為自動車輛制定長遠發展的路線圖，在確保交通、行業生態和公眾利益的前提下把關。

拒回應武漢數十部「蘿蔔快跑」故障癱瘓交通

「蘿蔔快跑」3月在湖北武漢突發故障，數十輛車在道路中間停駛，造成大量乘客被困和交通癱瘓。被問及如何避免同類事件在香港發生，黄文晞稱不會評論其他課題。

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記者實測：過迴旋處時減速過彎

《星島頭條》記者今日在機場島試乘百度第六代無人車（RT6），從天際萬豪酒店出發，途經機場變電站和11 Skies商場，約7分鐘的路線全程無人駕駛，車上司機位設有後備操作員。無人車外部設有激光雷達、毫米波雷達和鏡頭等傳感器，如同眼睛般識別不同距離的障礙物。百度指今日乘搭的是與內地商業運行的是同款，記者實測後排乘坐和腿部空間寬闊，亦可調較座椅角度、冷氣溫度和風力等。

乘坐體驗亦未感到明顯顛簸，而煞車和起步自然，無頓錯感；車輛在過彎時有減慢車速，故在通過迴旋處時，後排乘客未有感到強烈搖晃或身體傾側。車上亦設有多種安全設備，包括滅火筒、破窗鎚和緊急手動車門「手抽」等。

記者：陳俊豪

攝影：盧江球