天文台：南海北部低壓區若發展為熱帶低氣壓 會評估是否在傍晚至明早發出一號戒備信號

天文台指，位於南海北部的廣闊低壓槽上有一個低壓區會逐漸發展並靠近廣東沿岸。由於與其相關的對流雲團現時集中於南側，預料尚需要一些時間整合，在較為接近廣東沿岸時才能確定是否會發展成熱帶低氣壓。若該低壓區發展為熱帶低氣壓，天文台會評估是否在今日（7月13日）傍晚至明早（7月14日）發出一號戒備信號。

按照現時預測，該低壓系統會在明早最接近本港，在本港100公里範圍內掠過。預料明日本港會有大驟雨、雷暴及狂風，可能需要發出暴雨警告信號或局部地區大雨提示，離岸吹強風，部分低窪地區有機會出現水浸。星期三（7月15日）初時雨勢有時頗大及離岸仍有強風。天文台會密切監察該低壓系統的發展及動向，市民請留意天文台的最新天氣消息。

天文台料熱帶低氣壓「海神」 將橫過西北太平洋

天文台表示，位於西北太平洋的低壓區已增強為熱帶低氣壓，並命名為海神。在上午10時，海神集結在雅蒲島之東北約250公里，預料向西北移動，時速約25公里，橫過西北太平洋。

天文台預料，活躍西南氣流會在本周後期至下周初影響廣東沿岸，該區短暫時間有陽光，亦有驟雨及雷暴。