政府擬立法保障外賣平台工作者 工會反對按工時計算補償工傷 憂引發「拖單」流弊

勞工及福利局今日（10日）向立法會提交文件，指出新法例會為平台工作者在執行工作期間，因遭遇意外以致受傷或死亡提供法定保障。如工傷意外發生時，平台工作者同時服務多個平台，各涉事平台須分攤賠償責任。立法會人力事務委員會副主席林振昇及香港食物送遞員職工會主席韋新均形容是「零的突破」。但反對政府傾向「按工時長短計算補償比率」的方案，憂慮會引發外賣員為增加工時而「拖單」的流弊。

政府計劃為數碼平台工作者及管理規範下定義，並建立工傷補償機制，預計今年內向立法會提交草案。林振昇今早（13日）在電台節目上形容，這是一個「好大的突破」，讓外賣員無須再艱難證明自己是僱員，也能獲得基本的工傷保障。

促設最低收入底線及擴大受保時段

針對勞福局傾向以工時長短來釐定工傷病假錢的比率。林振昇對此表示不同意，指外賣員若工時少、接單少，其用作計算補償的平均收入基準自然會較低，指現行機制已反映了其零散工的性質。若政府在較低的收入基礎上，再因為工時少而進一步扣減賠償比率，形同「𠝹多一刀」，保障會更少。他建議政府應與《僱員補償條例》看齊，統一以收入的「五分四」（即80%）作為賠償標準。

在受保時段方面，現有文件建議保障範圍僅限於「開始前往取餐至完成送遞」期間。林振昇認為，應涵蓋「上線等候」及接單期間，倡參考現有保險「接單前一小時」亦受保的做法。

此外，由於外賣員收入極度浮動，林振昇建議政府應考慮為平台工作者設立平均最低收入標準，確保極零散的工作者也能獲得基本生活保障。他建議如容許以工傷前3個月或長達12個月的平均收入作計算基準，計出一個較合理的補償額。

反對按工時計補償 憂觸發「拖單」潮

香港食物送遞員職工會主席韋新遠在同一節目上，亦反對以工時長短來釐定工傷病假錢的比率。他指，若法例以上線或送餐時間作為增加保障額的籌碼，極易衍生流弊：「我呢張單20分鐘可以完成㗎，咁拉長佢去到兩個鐘。」其實最終只會令商戶、消費者及平台公司三方受損，並非良好的政策導向。他促請應統一按收入「五分四」計算。

他又指出，過往曾有外賣員在送餐後20分鐘回程時發生意外，此外外賣員在駕駛電單車期間，平台仍會不斷推送搶單消息，這些都會構成潛在的駕駛風險。因此，他促請政府將保障範圍擴展至上線時間，以及訂單前後的一小時較為合理。

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