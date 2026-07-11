網傳葵廣淪「死場」二樓驚現「吉舖巷」？ 租戶呻40呎舖月租可達5萬 ：有業主寧願放喺度都唔肯減租

社交平台近日廣泛流傳，素有「平民美食天堂」之稱的葵涌廣場已淪為「死場」，二樓整條美食街慘變「吉舖巷」。星島記者今日（11日）適逢星期六假期，實地前往葵廣視察，發現商場內人流依然擁擠，並非網民傳聞中冷清的「死場」景況。不過，記者觀察到商場內人流分佈極為集中，大批市民主要在二樓近港鐵站扶手電梯的美食區，以及三樓全層，從而衍生出局部區域出現「吉舖」的現象。

租金高企業主拒減租 偏冷區域現結業潮

為何網上會流傳「死場」的說法？在葵廣經營逾書店三年的姚先生指出，6月至9月暑假期間其實是開店旺季，目前單在二樓已有超過10間書店開業。對於近期商場內部分區域出現結業潮，姚先生坦言主要源於高昂租金。他透露，葵廣一個僅40呎的舖位，平均月租高達3至5萬元，且越靠近港鐵站天橋及扶手電梯的舖位租金越貴，加上香港人工成本高昂，一旦店舖缺乏人流便容易陷入虧損。

業主抱「寧願放喺度都唔肯減租」心態

他續解釋，結業潮因葵廣人流過於集中。顧客抵達葵廣後，往往只會前往二樓最近港鐵站扶手電梯的美食區，或直接上三樓「掃街」。相反，越靠近葵芳邨及高芳街出口的區域，人流便會大幅減少。然而，部分業主卻不斷加租，甚至抱著「寧願放喺度都唔肯減租」的心態，最終引發連鎖反應，導致商戶相繼「頂唔順」而結業，故出現「吉舖巷」的情況。

北上消費削弱生意

除租金壓力，整體經濟大環境亦是商戶面臨的挑戰。不願露面的手搖飲品店職員向記者透露，葵廣向來有一個不成文規定，就是經營飲食業的舖租會較其他行業貴。他慨嘆今年市道欠佳，加上踏入暑假，許多市民都會選擇全家北上消費，導致店舖生意額驟減。在業主持續加租的雙重打擊下，上個月「吉舖巷」已陸續開始，有手搖店、手機殼店、彈珠機店及服飾店相續倒閉。

該職員強調，葵廣的整體人流仍然龐大，只是顧客進來前都帶有「目的性」，大多直奔三樓或二樓核心美食區，甚少涉足其他區域。他指出，出現結業潮的店舖多數位於被稱為「散步區」的邊緣位置，即姚先生提及的靠近葵芳邨及高芳街出口一帶，結果被網民以偏概全，誤解整個葵廣食街已變成「死場」。

面對嚴峻的營商環境，商戶亦各出奇謀求存。姚先生分享其經營之道，他現時在葵廣的人流旺區長租了6個舖位，與業主簽訂4至5年的長約。他解釋，這種策略除可以因應不同月份彈性轉換店舖貨品來吸引顧客，長約亦能與業主建立更穩固的信任度，避免被輕易加租。

姚先生對葵廣的前景依然充滿信心，他深信這裡仍是年輕人常駐的熱門地點，只要商戶懂得迎合市場需要，生意依然能夠長做長有。

記者、攝影：陳耀霆