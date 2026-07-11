全民運動日2026｜8.1連續兩日免費開放康樂設施 SmartPLAY抽籤時間表、申請方法及康樂設施項目一覽
發佈時間：11:41 2026-07-11 HKT
康樂設施項目｜康樂及文化事務署今年首次於8月1日及2日一連2天，開放轄下多項康樂設施供市民免費使用，鼓勵市民積極參與體育活動。《星島頭條》整理康樂設施項目，即睇時間表、抽籤方式及先到先得預訂安排。
- 免費開放室內及戶外康樂設施
- 免費開放公眾游泳池及水上活動
- 免費康樂設施抽籤方式及名額限制
- SmartPLAY預訂時間表
- 先到先得預訂剩餘段節安排
- 公眾游泳池免申請輪候安排
- 全港18區社區免費康體活動
- 康體設施使用規範與查詢方法
免費開放室內及戶外康樂設施
康文署於「全民運動日2026」期間，首次一連2天（8月1日及2日）開放多項康樂設施供市民免費使用。可供預訂的免費康樂設施項目包括：
- 室內康樂設施：羽毛球場、網球場、籃球場、投球場、排球場、壁球場、乒乓球枱、美式桌球枱、英式桌球枱、運動攀登牆（使用者須持有所需資歷證明）、草地滾球場、高爾夫球設施、健身室（使用者須持有所需資歷證明）、活動室、單車賽道（使用者須持有所需資歷證明）和舞蹈室。
- 戶外康樂設施：網球場、網球練習場、草地滾球場、棒球練習場、射箭場（使用者須持有所需資歷證明）和高爾夫球設施（不包括營地設施、運動場、人造草地球場和天然草地球場）。
免費開放公眾游泳池及水上活動
除了室內和戶外康樂設施，以下設施亦免費開放供市民享用：
- 公眾游泳池：全港公眾游泳池（不包括灣仔游泳池）在活動期間免費開放。
- 水上活動中心艇隻：使用者可免費租用各水上活動中心艇隻（部分項目使用者須持有所需資歷證明）。此外，創興水上活動中心的康樂獨木舟、水上單車、舢舨和彩艇亦供營友免費使用。
免費康樂設施抽籤方式及名額限制
「全民運動日2026」的免費康樂設施段節會以抽籤方式分配。市民可透過「SmartPLAY康體通」系統，以個人方式就8月1日及／或2日這2天分別提交1個抽籤申請，每個申請最多可涵蓋3個選項。
2個免費使用日的每個申請將予以獨立處理。不論是以抽籤方式或先到先得的方式，每人每日最多可獲分配1節免費康樂設施。
SmartPLAY預訂時間表
免費康樂設施的預訂及結果公布時間表如下：
|免費使用日期
|提交抽籤申請日期
|抽籤結果公布日期
|剩餘段節公布日期
|先到先得預訂日期
|8月1日
|7月16日至19日
|7月23日
|7月25日
|7月26日
|8月2日
|7月17日至20日
|7月24日
|7月26日
|7月27日
申請者如需修改已提交的申請，可於抽籤申請截止日（即分別為7月19日和20日）晚上11時59分前，登入「SmartPLAY康體通」修改。SmartPLAY系統會自動通知用戶成功中籤的段節。
先到先得預訂剩餘段節安排
若抽籤後有剩餘段節，未在抽籤中獲分派免費段節或未曾參與抽籤的「SmartPLAY康體通」用戶，可於先到先得預訂日期登入系統，預訂剩餘段節。不同用戶的預訂安排如下：
- 「智方便」用戶：可於上午7時起，優先登入 My SmartPLAY 流動應用程式預訂。
- 11歲以下用戶：因「智方便」僅適用於年滿11歲人士，11歲以下的 SmartPLAY 用戶可於上午7時起，透過 My SmartPLAY 流動應用程式預訂。
- 不擬使用「智方便」的用戶：可於上午7時15分起，透過 My SmartPLAY 流動應用程式、「SmartPLAY康體通」官方網頁、各康體場地的智能自助服務站或服務櫃枱預訂。
公眾游泳池免申請輪候安排
使用公眾游泳池設施（不包括灣仔游泳池）無須事先進行網上申請。市民只需於泳池開放時段前，在泳池入口處排隊輪候即可，名額先到先得，額滿即止。康文署呼籲市民留意泳池的人流及開放時段。
全港18區社區免費康體活動
除了免費開放康樂設施，全港18區指定體育館亦會於8月2日下午2時至6時舉辦一系列免費康體活動，活動券的派發安排將於7月內公布。多間響應機構亦會於8月1日及2日開放其設施或舉辦康體活動，讓市民免費使用 and 參與。
康體設施使用規範與查詢方法
康文署呼籲成功申請者準時到場，善用各項免費設施。使用者須遵守康體設施使用條件，詳見康文署網頁，包括個人不取場／不在場使用設施的懲處安排。
如中籤者未有按時取場，將按使用條件內列明的懲處機制處理。如有任何查詢，可致電2414 5555或瀏覽「全民運動日2026」專題網頁。