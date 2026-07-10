颱風巴威｜今起三日部分地區極端酷熱 DSE放榜日有驟雨及幾陣雷暴

天文台預料熱帶氣旋巴威會在明日移向浙江南部至福建北部一帶，其外圍下沉氣流會在周末期間為廣東帶來大致晴朗及極端酷熱的天氣，而高溫亦可能觸發驟雨。另一方面，巴威的環流較為廣闊，預料與其相關的湧浪亦會抵達廣東沿岸。

天文台或發強烈季候風信號

天文台在昨日(9日)發表名為《巴威發威，高溫天氣報到》的天氣隨筆，指預料巴威會在星期六稍後至星期日初時在浙江南部至福建北部一帶登陸。隨著巴威移入內陸，週末期間南海北部及華南沿岸的西南季候風將會轉趨活躍，本港會由偏西風轉吹西南風，星期六稍後至星期日初時離岸風勢較大。參考過往例子，2024年超強颱風格美掠過台灣後在福建沿岸登陸。隨著格美移入內陸，南海的西南季候風轉趨活躍，本港離岸吹強風，天文台當時曾發出強烈季候風信號。按照現時預測路徑，預料巴威與香港最近的距離會較2024年的格美遠。天文台會視乎本地風力變化，評估是否需要發出強烈季候風信號。

根據天文台9天天氣預報，周日(12日)市區最高氣溫達34度，吹南至西南風4至5級，初時離岸及高地間中6級。

下周初至中期本港天氣將會漸轉不穩定

天文台又指，一道位於南海北部的廣闊低壓槽會在下周初至中期為南海北部及華南沿岸帶來不穩定天氣。目前部分電腦模式（如歐洲電腦模式） 預測廣東沿岸會有較顯著的降雨 。相反，部分模式（如人工智能電腦模式「風烏」） 認為與低壓槽相關的驟雨與廣東沿岸距離較遠。此外，個別模式（如美國電腦模式） 則預測在廣闊低壓槽上有低壓區生成，而低壓區會否進一步發展仍有待觀察。隨著廣闊低壓槽進駐南海北部及華南沿岸，下周初至中期高溫天氣會逐漸緩解，而本港天氣將會漸轉不穩定。

根據天文台9天天氣預測，下周一(13日)起連續7日下雨，當中文憑試放榜(15日)當天，天文台預料當日大致多雲，間中有驟雨及幾陣雷暴。

惡劣天氣DSE放榜安排

考試局規定，早上6時前如果8號或以上熱帶氣旋警告、黑色暴雨警告信號或「極端情況」公布正在這時生效，考評局會延遲發放成績，網上查閱成績及SMS都會延遲；下午1時或之前，如果8號熱帶氣旋警告、黑色暴雨警告信號或「極端情況」公布被取消，學校可在取消2小時後，到考評局灣仔辦事處或荃灣評核中心領取成績通知書，而學校考生應向學校了解相關安排。下午1時後，如果8號熱帶氣旋警告、黑色暴雨警告信號或「極端情況」公布被取消，發放成績、網上查閱成績及SMS發放成績的安排，將延遲一天，即在7月16日進行。

