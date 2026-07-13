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人才辦創科馬拉松吸歐洲人才 得獎者9月考察大灣區機遇

社會
更新時間：12:00 2026-07-13 HKT
發佈時間：12:00 2026-07-13 HKT

國家明確支持香港建設國際創新科技中心，未來對相關人才的需求殷切。香港人才服務辦公室（人才辦）今年放眼歐洲人才舉辦創科馬拉松，吸引逾千人報名，近250人參與決賽，選出16名贏家。

人才辦總監陳海勁指出，參賽者對大灣區創科發展認知顯著提升，「大家從 What 轉變為 How，更想了解如何落地」，冀得獎者們9月考察大灣區後可增強來港發展的信心。香港創科業界代表隨團擔任評審，均認為參賽者技術與創意兼備，有助推動香港未來創科發展。

今屆歐洲創科馬拉松上月在德國慕尼黑舉行，近250名入圍者按金融科技、醫療科技、智慧城市及人工智能與機械人技術等主題分組競逐，設計適用於香港的創科方案，得獎作品包括拍攝長者眼瞼初步評估貧血風險、行車檢視路面安全裝置等，最終選出16名得獎者。

陳海勁讚揚各參賽者的熱誠與創意，指出參賽者來自25個國家，比賽時積極與香港評審交流以了解香港情況，他期間也多次被問及「智方便」的用法與用家感受。

他表示，歐洲人才對大灣區的創科發展及機遇深感興趣，交流時會深入查問具體如何來港發展，亦欣賞香港外聯內通的優勢。今年9月得獎者將考察香港及其他大灣區城市，探索創科生態、行業支援及創業機遇。

參賽者香港方案創意   技術並備

隨團的香港科技園公司院校合作及創業高級經理黎佩珊表示，賽事匯聚歐洲創科人才，帶來嶄新視角與富創意的初創項目。她指這些創意與熱誠恰好與本地人才的靈活性和執行力互補。

港深創新及科技園有限公司生態系統發展（創業發展）高級經理邱悅韻則對各參賽者的熱情和積極深表欣賞，她指不少參賽者在賽後都主動與她聯絡，查詢區內的資金資源及支援，部分更已落實稍後來港考察。她將持續分享園區資訊及安排後續活動，協助人才落戶香港。

香港數碼港管理有限公司署理創業家總監陳俊匡亦表示，參賽隊伍能在限定時間內清晰鎖定問題及提出解決方案，令人驚喜且深具潛力。香港金融科技協會數字銀行及支付委員會聯合主席兼Unlimit亞太區主管馮美珊則指參賽者具前瞻性的創新思維及執行力，若來港發展將為本地創科生態帶來正面效益。

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