涉年初沙田醉駕釀一傷 大律師關百安被控危駕致重傷等2罪 准保釋至8月待轉介區院

大律師關百安涉於今年1月，在沙田紅梅谷路危險駕駛導致一人受傷，以及醉酒駕駛。他被控醉駕及危駕致他人身體受嚴重傷害2罪，今於沙田裁判法院首次提堂。被告暫時毋須答辯，控方指本案屬區域法院案件，申請押後至8月27日以準備轉介文件。裁判官黃國輝批准申請，另准關百安以5000元保釋，須居於報稱地址、更改住址前24小時通知警署，以及不得直接或間接接觸控方證人。

45歲被告關百安（KUAN, BAK ON FRANCO），被控各一項危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害罪，及在呼氣中的酒精濃度超過訂明限度的情況下駕駛汽車罪。關百安被控於2026年1月11日，在香港新界沙田紅梅谷路近燈柱EB1327在道路上，危險駕駛一輛私家車，引致杜景斌身體受嚴重傷害；以及同日同地駕駛上述私家車，在呼氣中的酒精比例是100毫升呼氣中有47微克酒精，超過100毫升呼氣中有22微克酒精的訂明限度。

關百安（Franco Kuan）是香港執業大律師，曾任律政司高級檢控官。他在2024年因擔任騰訊內地職場真人騷《令人心動的offer》第六季（香港律政季）的帶教大律師而廣受公眾熟知。

案件編號：STCC2518/2026

法庭記者：雷璟怡