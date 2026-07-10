天文台：本港以南雨區正逐漸靠近 料未來一兩小時本港部分地區雨勢較大 市區氣溫最高約33度 

天文台於今日（10）早上6時50分發出特別天氣提示，指本港以南雨區正逐漸靠近 料未來一兩小時本港部分地區雨勢較大，提醒市民出門留意天氣情況。

天文台又指，與偏南氣流相關的驟雨正影響廣東西部及珠江口一帶。此外，受強颱風巴威的外圍下沉氣流影響，廣東東部沿岸天色大致良好。

在上午五時，巴威集結在台北之東南約840公里，預料向西北移動，時速約22公里，移向台灣以東海域，隨後掠過台灣以北，靠近浙江南部至福建北部一帶。

本港地區今日早晚部分時間多雲，有幾陣驟雨。初時局部地區有雷暴。日間天晴酷熱，市區最高氣溫約33度，新界再高兩三度。吹輕微至和緩南至西南風。稍後海有湧浪。

展望未來一兩日部分地區極端酷熱，但亦有一兩陣驟雨。明日海有湧浪，稍後至星期日初時離岸風勢較大。隨後兩三日天氣漸轉不穩定。

