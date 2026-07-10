Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

天文台：本港以南雨區正逐漸靠近 料未來一兩小時本港部分地區雨勢較大 市區氣溫最高約33度 

社會
更新時間：06:56 2026-07-10 HKT
發佈時間：06:56 2026-07-10 HKT

天文台於今日（10）早上6時50分發出特別天氣提示，指本港以南雨區正逐漸靠近 料未來一兩小時本港部分地區雨勢較大，提醒市民出門留意天氣情況。 

天文台又指，與偏南氣流相關的驟雨正影響廣東西部及珠江口一帶。此外，受強颱風巴威的外圍下沉氣流影響，廣東東部沿岸天色大致良好。

在上午五時，巴威集結在台北之東南約840公里，預料向西北移動，時速約22公里，移向台灣以東海域，隨後掠過台灣以北，靠近浙江南部至福建北部一帶。

本港地區今日早晚部分時間多雲，有幾陣驟雨。初時局部地區有雷暴。日間天晴酷熱，市區最高氣溫約33度，新界再高兩三度。吹輕微至和緩南至西南風。稍後海有湧浪。

展望未來一兩日部分地區極端酷熱，但亦有一兩陣驟雨。明日海有湧浪，稍後至星期日初時離岸風勢較大。隨後兩三日天氣漸轉不穩定。
 

最Hit
樂易玲生日失竊事件丨梁烈唯成最大嫌疑人？行蹤曝光返鄉尋根認祖 疑被邵氏與TVB官網除名
樂易玲生日失竊事件丨梁烈唯成最大嫌疑人？行蹤曝光返鄉尋根認祖 疑被邵氏與TVB官網除名
影視圈
10小時前
港人大讚IKEA叉電插頭好抵買？支援快充模式「抵過買雜嘜」 官方搞笑回應：唔駛去深水埗唔係講笑！
港人大讚IKEA叉電插頭好抵買？支援快充模式「抵過買雜嘜」 官方搞笑回應：唔駛去深水埗唔係講笑！
時尚購物
17小時前
23歲內地女實測「早睡挑戰」 11點前睡覺 堅持4年效果驚人！ 網民驚呼：我信但做不到
23歲內地女實測「早睡挑戰」 11點前睡覺 堅持4年效果驚人！網民驚呼：我信但做不到
保健養生
19小時前
「平民美食天堂」葵涌廣場變死場？葵廣二樓小食檔集體消失 網民歸咎3大致命死因
「平民美食天堂」葵涌廣場變死場？葵廣二樓小食檔集體消失 網民歸咎3大致命死因
飲食
2026-07-08 16:10 HKT
結業潮｜屹立香港58年 老字號印尼餐廳1968黯然結業 周潤發、陳豪曾捧場！
結業潮｜屹立香港58年 老字號印尼餐廳1968黯然結業 周潤發、陳豪曾捧場！
社會
19小時前
世界盃2026｜麥巴比射失12碼及後建功 法國輕取摩洛哥晉4強。路透社
世界盃2026｜麥巴比射失12碼及後建功 法國輕取摩洛哥晉4強
足球世界
2小時前
窮人和有錢人消費最大分別｜周顯
窮人和有錢人消費最大分別｜周顯
投資理財
14小時前
7-Eleven年度77折強勢回歸！「711大折日」首度加推至48小時 提早一日雪糕/汽水/米/油勁減
7-Eleven年度77折！7-11首度加推「711大折日」至48小時 雪糕/汽水/米/油勁減 1方法再減$10
生活百科
19小時前
施南生傳病重留醫丨徐克現身養和探望前妻：畀啲時間空間佢 合作無間離婚仍維持情誼
02:31
施南生傳病重留醫丨徐克現身養和探望前妻：畀啲時間空間佢 合作無間離婚仍維持情誼
影視圈
11小時前
鍾培生揚言打造亞洲卡牌中心 挑戰秋葉原 豪租2.2萬呎巨舖 月入千萬才收支平衡
鍾培生揚言打造亞洲卡牌中心 挑戰秋葉原 豪租2.2萬呎巨舖 月入千萬才收支平衡
商業創科
2026-07-09 06:00 HKT