狗隻入食肆︱M+禁狗隻內進 博物館餐廳放棄牌照 食環署：尊重物業持份者決定

容許狗隻進入獲准食肆新措施今日（9日）起實施，首批涉及約900間食肆。不過，有位於M+、早前獲批的食肆卻疑因博物館場地使用業權問題，不允許狗隻內進，狗主無法攜狗入內用餐。該餐廳最終決定放棄已獲批出的准許，食環署回覆查詢表示，署方需尊重物業持份者的決定。如申請遞交或獲批准後發現食肆所處的地方不容許狗隻進入，食環署將撤銷相關批准。署方為協助業界了解相關要求，已為食肆舉辦多場解說會。

食肆經營者應先與物業持份者澄清或協商

食環署指，為讓措施實施更順暢穩妥，相關申請程序一開始已作出配套設計，要求食肆營運者在遞交申請前，須先確認其食肆所處的地方容許狗隻進入。這是因為各場地的使用規則（包括是否容許狗隻進入）可能涉及業權、地契及大廈公契的相關規定，食肆經營者應先與物業持份者澄清或協商，以釋除疑慮。申請人亦不可以提供虛假資料，以免承擔法律責任。

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署方表示，如確認食肆所處的範圍容許狗隻進入，食環署會向申請人發出准許。食環署亦會與食肆經營者與物業持份者保持溝通並提供適切協助。政府推出容許狗隻進入獲准食肆的新措施，旨在回應市民需要，為餐飲業界開拓新商機，並推廣人寵共融。除火鍋店和烤肉店及面積20平方米以下的食肆外，所有持有正式牌照的食肆均可提出申請。