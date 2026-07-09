希愈生殖醫學中心胚胎活檢組織樣本錯配 母企新風天域集團致歉 內部調查成因

希愈生殖醫學中心發生胚胎細胞活檢樣本錯配事件，其母企新風天域集團今日（9日）發表聲明向公眾致歉，強調非常重視今次事件，並澄清已確保胚胎本身沒有出現錯配。目前人類生殖科技管理局、衛生署及警方三個部門已經介入調查。

僅維持精子、卵子及胚胎儲存運作

在日常營運及客戶安排方面，中心表示會嚴格遵照政府要求，除維持精子、卵子及胚胎儲存這三項服務外，其餘有關生殖醫學的服務已經全部停止。中心承諾會盡力提供適切措施，為受影響的客戶提供全面的支援及服務。

配合三部門調查 成立內部調查組檢視流程

聲明指出，集團與中心會全力配合人類生殖科技管理局、衛生署及警方的調查工作，並會提交一切所需資料。集團表示，基於警方及相關政府部門已經介入，現階段未能進一步對外回應事件詳情，期望公眾能夠諒解。

此外，新風天域集團亦已成立內部調查組，正進行全面內部檢討，以全面檢視事件的成因、管理系統及工作流程，並將提出相關改善措施，稍後會向政府提交報告。集團於聲明末段重申，高度重視醫療安全，並會繼續以患者為中心，致力提供優質醫療服務，並就今次事件再次向公眾致歉。

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