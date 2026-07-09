星島「傑出領袖頒獎禮」 李家超：凝聚港人「智慧」和「創新」能邁向璀璨未來

由星島主辦的「2025年傑出領袖選舉」頒獎典禮晚宴今晚（9日）於The Henderson隆重舉行，行政長官李家超擔任主禮嘉賓，並向得獎者頒獎。李家超致辭時表示，今年的傑出領袖選舉，以「智動全球，博創非凡」為主題——「智慧」和「創新」，兩者都是香港實現高質量發展的重要元素，是政府致力實現的目標。他相信只要社會同心協力，凝聚香港人的「智慧」和「創新」，就能乘風破浪，邁向璀璨未來。

成功在乎人 更在乎於領袖

李家超指，政府全力鞏固提升香港優勢和國際地位，讓工商各界在開放、高效和公平的市場環境下，發揮營商智慧和創新思維，開拓更多商機，而在政府及市民共同努力下，香港在國際舞台上繼續發光發亮，香港多年來蟬聯全球最自由經濟體榜首，國際金融中心地位穩居全球第三，世界競爭力的最新排名上升至全球第二，形容「成功靠人，成功在乎於人，成功更在乎於領袖。」

他續稱，今年是國家「十五五」規劃開局之年，特區政府正全速編制香港第一個五年規劃，為香港勾劃具前瞻性、策略性和方向性的發展藍圖，亦正準備一年一度的《施政報告》，對接「十五五」規劃，為政府施政作部署和訂立具體指標。他指這兩份重要的文件一脈相承，為政府推動香港發展經濟，改善民生提供更大動能。

用好香港優勢 變局中與時並進

李家超表示，獲獎的傑出領袖和企業中，有積極履行社會責任的國際企業、投入香港創科工業的青年企業家，亦有推動香港中醫藥傳承的教育工作者，亦有在世界舞台展現香港魅力的演藝人才，以及確保盛事在世界級場地順利舉辦的幕後功臣。同時政府團隊擴展社區回收網絡、推廣「零廢堆填」的努力亦得到認同，鼓勵當局一同打造宜業宜居的綠色家園。

他指不同專業範疇的社會領袖，展現的才能和特質各有不同，但他們都有一個共通點，就是發揮香港人靈活識變、自強不息的成功基因，在行業中擔當領軍角色，以智慧、魄力和熱誠，帶領同業共乘國家發展的東風，用好香港的優勢，在世界變局中與時並進，續創輝煌。

記者：郭詠欣