結業潮｜屹立香港58年 老字號印尼餐廳1968黯然結業 周潤發、陳豪曾捧場！

受北上消費及港人飲食習慣改變影響，餐飲業面臨嚴峻的生存環境。位於中環，創業58年的老字號印尼餐廳1968於日前悄然結業，飲食網站Open Rice 亦將其狀態轉為結業，令不少老食客大感惋惜。

印尼餐廳由蔣氏夫婦創辦

印尼餐廳第一間店始於1968 在銅鑼灣恩平道開業，由印尼華人蔣氏夫婦創辦，根據官方網站的介紹，蔣氏夫婦創立的印尼餐廳1968是本港第一家印尼餐廳。餐廳先後在銅鑼灣區和中環的多個地點開分店，及至2023年搬至閣麟街現址繼續經營。

曾連續7年獲米芝蓮必比登美食推薦

直至千禧年代，由第二代三兄弟接手印尼餐廳1968。於2003年沙士期間，餐廳一度經營困難，當時餐廳的生意跌至每天僅500元，但在第二代堅持經營，餐廳在2011年至2017年間榮獲米芝蓮必比登美食推薦。當中的招牌菜印尼炒飯 Nasi Goreng 更是出色，不少名人曾到來捧場，包括視帝陳豪，影帝周潤發等。

負責人嘆結業「對我哋嚟講係一種解脫」

早年受新冠疫情影響，餐廳第二代負責人曾向傳媒表示，餐廳曾經虧損超過七位數，「真係蝕到入肉，就嚟插到心臟！」亦有傳媒於印尼餐廳1968結業後成功聯絡其中一位負責人，指現時的環境無法生存，曾經要求業主減租，但業主卻換上新租戶；對於結業，「或者咁樣對我哋嚟講係一種解脫」。

