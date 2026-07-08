超強颱風巴威︱7.9至7.11遊台遊日注意！國泰台北高雄機票彈性安排 港航料台北沖繩航班或延誤取消

天文台表示，超強颱風巴威集結在台北之東南約1540公里，預料向西或西北偏西移動，時速約18公里，橫過西北太平洋。天文台指巴威會在未來一兩日移向台灣以東海域，隨後靠近華東沿岸。「巴威」迫近，本港多間航班宣布涉及台北、高雄及沖繩的特別航班安排，《星島頭條》整合各大航班最新資訊，讓近日即將遊台遊日的讀者一文睇清。

由於超級颱風巴威逼近台北及高雄，國泰現豁免航班重新訂位及更改航點的手續費用，讓乘客可以更靈活調整行程。國泰表示，明白旅遊計劃或會因應情況而有所變動，因此致力為乘客提供更安心、更具彈性的選擇。

若乘客選擇重新預訂，原有與新行程之間的票價及稅項差額仍需支付。

往返／途經航班 出票日期 原定旅遊日期 更改機票截止日期 旅程完成日期 往返台北 (TPE)/高雄(KHH) 的航班 2026年7月6日或之前 2026年7月9日至11日 必須在2026年7月11日或之前更改機票 2026年8月31日

有關重新預訂機票的更多資訊：

乘客的機票由國泰航空發出（機票號碼以 160 開頭）。

乘客可選擇新的出發日期，但必須在2026年8月31日或之前；更新後的旅遊日期須視乎航班座位供應情況而定。

此安排不適用於已全額或部分退款的機票。

國泰將繼續密切留意相關天氣預報。如乘客的航班最終取消，國泰將盡力安排乘搭下一班最早的航班，並提供額外的選項以協助妥善規劃行程。

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香港航空表示，超強颱風巴威正接近沖繩及台北，香港航空正密切監察其對航班運作的潛在影響。目前航班運作正常，但預料7月9日至11日往返香港與沖繩/台北之航班可能受到延誤或取消。

旅客前往機場前，可於香港航空網站查看「航班狀態」，或於起飛時間4小時前，註冊「航班提示」服務，以短訊/電郵接收航班狀態提示，亦可使用官網「在線諮詢」服務，或「聯繫我們」電話查詢。

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香港快運表示，超級颱風巴威正逼近，正密切留意超級颱風巴威對台北、台中、高雄、沖繩及石垣的潛在影響。由於天氣狀況不穩定，快運建議於2026年7月9日至11日期間往返台北、台中、高雄、沖繩及石垣的旅客定期查閱電郵，並在前往機場前先查看其航班狀況： https://mybooking.hkexpress.com/zh-hk/flight-status 。

如航班未受影響，請於航班出發前三小時抵達機場，以便有足夠時間辦理登機手續。如需協助，請參閱此網頁聯絡快運的客戶聯繫團隊： https://www.hkexpress.com/zh-hk/need-help/customer-care/ （服務時間為星期一至日香港時間早上8時至晚上8時）。

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大灣區航空：密切留意對台北/舟山/沖繩/航班影響

大灣區航空表示，正密切留意超強颱風巴威對台北、舟山及沖繩的航班可能造成的影響。現時大灣區航空航班服務維持正常，但隨著天氣情況變化，或會有所調整。大灣區航空會將最新航班資訊透過短訊或電郵通知乘客，並建議乘客出發前往機場前，於公司網站查閱最新 航班狀態 。

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