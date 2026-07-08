超強颱風巴威︱港航取消周五及周六10班台北、沖繩往返香港航班 即睇國泰/快運/大灣區最新資訊

天文台表示，超強颱風巴威集結在台北之東南約1540公里，預料向西或西北偏西移動，時速約18公里，橫過西北太平洋。天文台指巴威會在未來一兩日移向台灣以東海域，隨後靠近華東沿岸。「巴威」迫近，本港多間航班宣布涉及台北、高雄及沖繩的特別航班安排，《星島頭條》整合各大航班最新資訊，讓近日即將遊台遊日的讀者一文睇清。

由於超級颱風巴威逼近台北及高雄，國泰現豁免航班重新訂位及更改航點的手續費用，讓乘客可以更靈活調整行程。國泰表示，明白旅遊計劃或會因應情況而有所變動，因此致力為乘客提供更安心、更具彈性的選擇。

若乘客選擇重新預訂，原有與新行程之間的票價及稅項差額仍需支付。

往返／途經航班 出票日期 原定旅遊日期 更改機票截止日期 旅程完成日期 往返台北 (TPE)/高雄(KHH) 的航班 2026年7月6日或之前 2026年7月9日至11日 必須在2026年7月11日或之前更改機票 2026年8月31日

有關重新預訂機票的更多資訊：

乘客的機票由國泰航空發出（機票號碼以 160 開頭）。

乘客可選擇新的出發日期，但必須在2026年8月31日或之前；更新後的旅遊日期須視乎航班座位供應情況而定。

此安排不適用於已全額或部分退款的機票。

國泰將繼續密切留意相關天氣預報。如乘客的航班最終取消，國泰將盡力安排乘搭下一班最早的航班，並提供額外的選項以協助妥善規劃行程。

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香港航空表示，受超強颱風巴威影響，多班沖繩及台北航班已取消。

日期 航班編號 航線 7月10日 HX676 香港至沖繩 HX679 沖繩至香港 7月11日 HX252 香港至台北 HX253 台北至香港 HX254 香港至台北 HX255 台北至香港 HX260 香港至台北 HX261 台北至香港 HX282 香港至台北 HX283 台北至香港

以下航班已改期：

日期 航班編號 航線 更改後航班編號 起飛時間 到達時間 7月10日 HX658 香港至沖繩 HX658D 7月11日/1230 7月11日/1620 HX659 沖繩至香港 HX659D 7月11日/1720 7月11日/1910

旅客前往機場前，可於香港航空網站查看「航班狀態」，或於起飛時間4小時前，註冊「航班提示」服務，以短訊/電郵接收航班狀態提示，亦可使用官網「在線諮詢」服務，或「聯繫我們」電話查詢。

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香港快運：取消4班沖繩航班 另有4班機延期

香港快運表示，受超級颱風巴威影響，2026年7月10日（星期五）往返香港及沖繩的UO842、UO843、UO844及UO845航班將會取消。另外，2026年7月10日往返香港及沖繩的UO824及UO825航班將會延期至2026年7月11日出發；而2026年7月10日往返香港及石垣的UO858及UO879航班將會延期至2026年7月12日出發。快運已通知受影響的乘客有關航班變動的資訊，並提供適切的協助，以便旅客及早安排行程更改。受影響乘客可按電郵通知或使用以下連結了解航班改期詳情或退票： https://irop.hkexpress.com/zh-hant-hk/irop/login 。

快運指由於天氣狀況不穩定，2026年7月10日至11日期間往返台北、台中及高雄的航班亦可能受到影響，現正密切監察期間的天氣狀況。

因應是次颱風，已為於2026年7月10日至11日期間往返台北、台中、高雄、沖繩及石垣的旅客推出特別票務政策（僅適用於2026年7月7日或之前預訂的機票）：

豁免更改航班費用及票價差額 ： 新的出發日期必須在原定出發日期的前後2星期內。

： 新的出發日期必須在原定出發日期的前後2星期內。 更改航線及豁免票價差額 ： 新目的地必須位於同一地區內，為免生歧義，更改只限於沖繩與石垣互換，或台北、台中與高雄互換。

： 新目的地必須位於同一地區內，為免生歧義，更改只限於沖繩與石垣互換，或台北、台中與高雄互換。 取消航班及退款： 乘客可就未使用的航段申請全額退款至原有付款方式。

乘客必須在原定出發日期的航班預定出發時間或之前，透過客戶聯繫團隊提出申請（服務時間為星期一至日香港時間早上8時至晚上8時），其WhatsApp 或微信聯絡方式可以參閱 https://www.hkexpress.com/zh-hk/need-help/customer-care/ 。如非服務時間，請使用服務申請表： https://hkexpress-eform.concentrix.com/zh-HK/service-request-form 。

快運建議於2026年7月9日至11日期間出發的旅客定期查閱電郵，並在前往機場前先查看其航班狀況： https://mybooking.hkexpress.com/zh-hk/flight-status 。如航班未受影響，請於航班出發前三小時抵達機場，以便有足夠時間辦理登機手續。

大灣區航空：取消6班往返台北/舟山航班

大灣區航空表示，受超強颱風巴威影響，7月10日及11日期間，多班航班服務將會取消。其中7月10日來往香港及台北的HB710航班將會取消；而7月11日有5班航班將會取消，包括3班來往香港和台北（HB711、HB702及HB703）；及2班來往香港和舟山的航班（HB866及HB867）。

受影響乘客可於原定出發日期7日內更改機票或於30日內辦理退款，相關費用可獲豁免。

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