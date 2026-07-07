國際青年商會晚宴後涉姦醉酒女會員  30歲男會員否認強姦罪 警誡下稱雙方自願性交

2023年國際青年商會晚宴後，29歲女子在會員聚會飲至爛醉，要求到商會租住的酒店房間留宿一晚，卻遭協助她搬行李的30歲男會員入房強姦。現年33歲男被告否認一項強姦罪，案件今（7日）在7名女陪審團席前開審。控方開案陳詞指，X飲醉後在一男一女陪同下回到酒店房間，女友人目睹被告重回酒店，X指被告在未經她同意下強行發生性行為，被告被捕後在警誡下則稱雙方自願發生性行為。女事主明日將出庭作供。

現年33歲男被告何立燊否認於2023年9月25日，在尖沙咀龍堡國際賓館一房間內強姦女子X。

隸屬不同分會互不相熟

控方開案陳詞指，香港國際青年商會在2023年9月24日當晚於尖沙咀龍堡國際賓館舉行晚宴，案發時男被告何立燊年約30歲，是騰龍青年商會會員，女事主X則為29歲城市女青年商會會員，二人雖同為香港國際青年商會會員，但隸屬不同分會，互相不相熟。青年商會當晚安排女會員在涉案酒店房間內化妝打扮作準備，多名會員在晚宴後到Neway卡拉OK唱歌狂歡。

X當晚飲用大量酒精飲品，遂向女友人L表示希望留宿酒店房間一晚，L遂陪同X乘的士返回酒店房間，被告則協助X搬運大型行李箱，3人一同回到酒店房間後，X直接上床休息，L及被告隨即離開。惟L乘的士回家時，目睹被告再次進入酒店。控方指被告返回X所入住的房間，在未經同意下強行與X發生性行為。被告事後離開房間，X隨即致電L及其他朋友，並向警方報案。警方拘捕被告時被告在警誡下稱雙方自願發生性行為。X的陰道內亦檢驗出被告的DNA。

案件編號：HCCC163/2024

法庭記者：劉曉曦

