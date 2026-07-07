升中獲派九龍華仁 油天男生難掩激動：超級無敵開心 扮迷因貓哼「Happy Happy Happy」

升中結果今日（7日）公布，獲派首三志願的整體滿意率為95%。在油蔴地天主教小學（海泓道）同學，接到派位結果後有人歡喜有人愁，其中朱同學獲派心儀的九龍華仁書院，他在受訪時難掩興奮之情，向記者表示「我可以話我癲到爆！超級無敵之開心呀可以話係！我真係以為呢一個簡直係一場夢一樣，發緊夢我而家係。我真係好開心好開心好開心好開心！」朱同學更在訪問尾聲哼出網絡迷因（Meme）「Happy貓」的歌詞「Happy Happy Happy！」，其天真可愛且流暢得體的對答在網上瘋傳。

稱每日只溫書15分鐘「溫習完就有呢個成就」

被問到溫習有何心得，朱同學表示，每日都要用15分鐘時間溫習，「最後溫習完就有呢個成就，我係入到九龍華仁」。他指逢周二、三及日會分別補中、英、數，要補1.5小時，雖然有些辛苦，但他覺得都是值得的。他又指現時入時九華，「我而家已經無憂無慮啦」。

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網民：好純粹嘅激動 睇嗰個都開心埋一份

不少網民對朱同學訪問的對答表現大呼「天真可愛」、「戥佢開心埋一份」。有人指「雖然今朝落狗屎，但睇完呢條片真係開心晒」，亦有人形容「好純粹嘅開心好純粹嘅激動，睇嗰個都開心埋一份」，更有人說「嘩，抵佢入華仁啦！對答仲醒過大人」。不過亦有網民留意到他身後的同學由一開始「好畀面嘅拍手」，慢慢變成「吹，你繼續吹」，忍不住笑。

陳同學受訪期間，其後方（畫面左方）的同學露出「O嘴」驚訝表情。（Now新聞截圖）

前年同樣獲派九華 油天陳同學爆金句：讀書係我本份

油蔴地天主教小學（海泓道）並非首次有升中派位受訪同學「爆紅」，2024年的陳同學同樣成功獲派入九龍華仁書院，他受訪時稱周一至周五都有補習，又指讀書不辛苦，更爆出金句「讀書係我本份」，其後方一名同學露出「O嘴」的驚訝表情，其後右後方同學也露出疑似忍笑模樣，其後2人更交換眼神，在網上瘋傳爆紅。

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