狗隻入食肆︱愛協籲較細餐廳設寵物上限 狗主勿逼寵物入餐廳

容許狗隻進入食肆的新措施後日( 9日 )正式實施，愛護動物協會動物福利（營運）副總監連俊雄表示，餐廳需要因應室內環境訂立規則，面積較細的餐廳或需設立最多容納動物上限，否則有機會令動物感到不適或害怕，職員亦應留意並懂得處理狗隻抗拒、互吠等行為，以及即時清理狗隻的排泄物。他又提醒狗主，部分狗隻或不喜歡餐廳嘈雜環境，不應勉強牠們。

倡面積較細餐廳 設容納動物數目上限

有份協助食環署製作容許狗隻入食肆指引的連俊雄表示，面積達20平方米的餐廳已符合牌照條件，但實際空間不算大，若有太多動物出現，狗隻或感害怕，且不同動物的氣味對狗隻亦會造成滋擾，令牠們感到不適，而狗隻進食時亦應與其他狗隻有足夠的距離，建議面積較細的餐廳可設定容納動物數目上限。

狗隻或借排泄物「霸地盤」 「餐廳若鋪地氊要留意怎清潔」

他續指，狗隻在餐廳感緊張時可能會排泄，亦會借排泄物作標記「霸地盤」，職員應留意及準備好清潔物品，「若地下是地氊，要留意如何清潔」，狗隻亦可能與其他狗隻互吠，或在新環境下有心理壓力，表現焦慮，職員若接受過訓練，較易辨識狗隻情緒，可安撫狗隻，帶牠們到別處冷靜下來。

狗隻可於餐廳內進食，連俊雄指，狗隻面對食物時，可能對包括主人的其他人士有抗拒性，若情況嚴重，而主人未主動帶狗隻離開，職員亦可禮貌地詢問狗主：「狗隻可能有點緊張，會否讓牠先離開？」不應勉強狗隻留下。他提醒餐廳要準備突發事件的應對方法，例如遇上狗隻打架或意外導致他人受傷，應如何處理。

連俊雄認為，餐廳可考慮安排職員接受狗隻相關訓練，但食環署毋須強制職員受訓，因為職員或有養狗經驗，懂得與狗隻相處，而且食環署亦會有相關指引。

至於狗主方面，連俊雄稱，明白主人希望帶狗隻進入餐廳，但狗隻性格各異，若寵物不喜歡到餐廳，狗主不應勉強，「性格驚青的狗在狗隻眾多的餐廳，會有心理壓力」。

記者 曾偉龍

攝影 吳艷玲