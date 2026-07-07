每日雜誌｜300小巴「曬太陽」 紅巴兼職觀星載新娘 團體促政府提前「開路」 仿星洲模式收購外判

現時全港4350輛已登記公共小巴中，多達300輛未領牌及未有「落地」營運。業界歸咎於鐵路及公共巴士的高度競爭、司機短缺及疫後港人生活習慣改變，致多條通宵路線相繼停辦，形容是「夕陽行業」。有紅色小巴公司利用其路線靈活的優勢，提供花車及觀星團服務，望吸納新客源。有關注團體認為，公共小巴的輔助性功能猶在，促當局籌劃新發展區時提早諮詢專線小巴營運商，增加開辦新路線的機會。有交通智庫則建議當局收購現有專線小巴公司後外判經營權，並設監管和賞罰機制。

現時全港有約890輛已登記紅巴，當中190輛未領牌「落地」行駛。

近年公共小巴乘客量佔整體公共交通服務的比重持續下跌（表一），由2020年的14.4%，減至今年首4個月的12.5%，反映公共小巴行業漸被邊緣化。專線小巴（綠色小巴）佔整體公共小巴載客量近90%，但業界指，專線小巴及非專線小巴（紅色小巴）均面對乘客減少及司機短缺問題。

至今年4月底，全港有4350輛已登記公共小巴（表二），其中3460輛為綠色小巴，890輛為紅色小巴。值得注意的是，兩者共有300輛未領牌照，當中紅色小巴多達190輛（佔未領牌照小巴的63%），綠色小巴亦有110輛（36%）。而公共小巴牌價亦暴跌，由2016年的520萬元，跌至2024年的90萬元，現時僅值30萬元。

「少出夜街」通宵路線萎縮

公共小型巴士總商會主席凌志強指，多達300輛公共小巴不領牌，紅巴更佔大多數，反映業界看淡前景。他稱，部分小巴車主寧願把車輛閒置，暫不提供服務，希望等待行業前景好轉才領牌「落地」營運。他稱，疫後港人「少出夜街」是致命傷，近年多條昔日不乏乘客的通宵紅巴路線停辦，行業萎縮，司機收入減少，更難吸引年輕人入行，「這是入行30多年以來最艱難時刻。」

疫情後港人生活習慣改變，不少紅巴通宵路線停辦。

專線小巴營運商Frankie則指，購置新小巴成本逾70萬元，加上保險及維修等雜費，在市道嚴峻下更要步步為營。他指，近年運輸署開發新的專線小巴路線進度緩慢，「過去2年只開辦3條新的專線小巴路線，令業界進退兩難。」

他稱，專線小巴一直扮演輔助交通工具的角色，接載乘客由鐵路沿線前往附近屋苑，過去有新公共屋邨於新開發區落成入伙，當局會開發新的專線小巴路線接載居民，惟當居民全數入伙後，交通需求增加，當局便批出公共巴士路線。他稱，巴士載客量大，搶走專線小巴的大量客源，剩下的客量僅夠「吊命」。

有專線小巴營運商希望當局增辦路線，讓業界拓展業務。

公共小巴是本港獨有的輔助性交通工具，昔日公共巴士覆蓋有限，紅巴彌補公共巴士班次及路線不足。「大丸有落」便見證當年往返銅鑼灣至中環及香港仔等地的紅巴服務盛況，成為港人的集體回憶。其後當局推出受運輸署規管的專線小巴服務，每條路線設固定行車線、班次及收費。至於紅巴路線除不可進入青衣、將軍澳、天水圍及大嶼山等禁區，收費及路線均可自訂，較具彈性，惟過去亦被詬病於颱風高懸下大幅加價。

紅色小巴是港人的集體回憶，手寫小巴站牌成為另類紀念品。

紅巴不能進青衣將軍澳等禁區

2024年，運輸署推出「特選紅轉綠」計劃，邀請11條紅巴路線轉為專線小巴路線，惟僅有2條路線參與。凌志強當年有份推動該計劃，他認為計劃初衷良好，惟有營辦商因擔心營運欠佳會被收回營運權，最終未有參加。他補充，即使當局擴展俗稱「二元優惠計劃」的「政府長者及合資格殘疾人士公共交通票價優惠計劃」至紅巴，亦欠吸引力。

為吸引更多紅巴轉為專線小巴，當局將「二元優惠計劃」擴展至紅巴路線。

有指專線小巴班次混亂及司機駕駛態度欠佳常被投訴，交通智庫成員陳迪遙建議當局趁業界困局加以整頓，由政府收購各專線小巴車隊，再採用外判承包制度供承辦商投標營運。

他解釋，承辦商從政府收取營運費，用於聘請司機、燃料、保險、清潔及行政管理，而所得車資則納入政府庫房。他補充，為確保承辦商服務質素，當局可設立嚴謹監管及賞罰機制，並進行不定時突擊巡查，以作評核，督促營辦商提高表現。他指，此模式仿傚新加坡的「巴士合約模式」，政府可擁有路線及可藉公開投標引入市場競爭，達致提升服務質素的終極目標。

香港汽車工業學會榮譽會長李耀培則認為，當局可嘗試繼續發揮公共小巴的輔助性功能，建議於進行城市規劃時，提早考量交通需要，如邀請專線小巴營辦商參與諮詢，商討規劃路線。他指出，此方案可讓營辦商了解未來的發展機會，決定是否參與投標，並間接鼓勵添置新車，擴大車隊規模，迎接新機會。

包攬村巴服務穩定收入

面對漸被邊緣化，有紅巴營辦商為元朗區私人屋苑提供往返港鐵站的「村巴」服務。業界指，該類路線利用紅巴自訂路線的優勢，且村巴服務「長做長有」，能提供穩定收入，營辦商亦樂於添置新車，提高服務質素。

公共小巴營辦商李先生近年除提供紅巴及專線小巴服務，亦發展包車業務。他稱，近年不少市民租用紅巴作結婚花車，「車身紅色吉利，車頭顯示屏亦可寫上祝福字句。」他說，另有市民在清明及重陽節租紅巴，接載一家老小掃墓及往返墳場和住所，省卻長幼舟車勞頓之苦。

有紅巴營辦商出租小巴作結婚花車，走出新路。

至於「雙子座流星雨」高峰期，他於凌晨提供專車，接載觀星迷從西貢大坳門前往市區。他指出，公共小巴仍有出路，當中紅巴要主動求變，尋找新路向。

運輸署考慮適當放寬禁區 優化營運安排

對於有300輛公共小巴未申領牌照，運輸署指一直關注公共小巴經營環境，並優化營運安排及改善司機短缺，將繼續探討改善經營及監管措施，以提升服務。

現時多達190輛紅色小巴未領牌照，署方指，在考慮個別地點實際道路情況後，將適當地放寬或取消部分紅巴上落乘客的限制區或禁區。就110輛綠色小巴仍未領牌，署方稱，會考慮地區發展、居民需要及不同公共交通工具運載力，結合各區需求變化，更新及制訂專線小巴新路線，亦因應乘客需求調整票價或班次、行車路線、合併路線及調整車輛數目，過程中會考慮營辦商財政、服務和市民接受程度。

對於司機短缺，署方指透過「運輸業輸入勞工計劃」，於2023年9月及2024年7月批出900個公共小巴輸入司機配額。2024年起，運輸署與僱員再培訓局推出就職掛鈎駕駛培訓計劃，鼓勵市民投身專線小巴行業，並放寬商用車輛駕駛執照的申請要求、協調業界參加各項就業計劃。

記者：關英傑