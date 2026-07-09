狗隻入食肆｜市民反應兩極 有人嫌「污糟邋遢」 寧幫襯其他餐廳 支持者：寵物共融是社會進步體現

政府放寬狗隻進入食肆規定，成功申請、首批約900間餐廳7月9日起可容許狗隻內進。不過措施亦引起不少怕狗人士關注，擔心衞生、狗隻吠叫等問題，而部分獲批申請食肆更是客群廣、人流多的連鎖快餐店。《星島頭條》記者日前在灣仔區一帶街訪，發現市民對措施反應兩極，有人認為既不衞生、亦有危險，擔心「啲狗污糟邋遢，又可能無啦啦咬人、大小二便」；支持者則覺得逐步接納寵物共融，是體現社會進步，不過也應顧及怕狗或非狗主的感受，作完善配套並劃分區域。

反對聲音嫌「啲狗污糟邋遢」

陳氏夫婦對食肆放寬狗隻進入表明「絕對反對」，直言「啲狗污糟邋遢」，他們首要關注的是衞生與安全問題，指狗隻容易「甩毛」，且有機會隨地大小便，亦擔心狗隻吠叫甚至咬人。陳先生強調，即使食肆設有分區，狗毛仍可以隨空氣飄散到整間餐廳，影響食物安全。他表明若得知某食肆允許攜帶狗隻進入，會選擇光顧其他餐廳。

狗主支持 惟須有能力控制及安撫

狗主鄭先生認為推出寵物友善措施是好，但同意必須顧及怕狗或非狗主的感受，建議若食肆空間有限，應優先考慮設立戶外用餐區帶狗人士使用；若需於室內用餐，則必須有清晰的區域劃分。他認為政策能否順利推行，關鍵在於狗主本身的公德心，加上須有能力控制及安撫自己的寵物，避免對其他食客造成滋擾。

有市民倡先在「寵物友善」商場餐廳推行

顏先生認為，逐步接納寵物共融是社會進步的體現，指大方向值得支持。然而，他坦言現時一般普通食肆的環境「未必太適合」全面放寬，擔心並非所有狗主都能妥善管理自己的狗隻。他建議，與其讓個別餐廳單獨申請推行，不如先在「寵物友善」商場推行，統一管理衞生與配套設施，相信能更有效減少食客與狗主之間的潛在摩擦。

記者、攝影：陳俊豪