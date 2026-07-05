雙非兒腦癱案︱家屬稱除牌裁決恰當：希望我們是最後一名苦主 續循民事追究責任

雙非嬰兒腦癱案，拖延16年終有裁決，今日（7月5日）宣布裁決結果。醫委會最終裁定，薛守智專業失當罪成，被判除牌9個月，不設緩刑。投訴人、病人黎遠建父親黎志堅回應裁決指，除牌9個月裁決是恰當的，但坦言無論如何判也無法換回兒子的健康，而且個案已拖延達16年。他批評涉事醫生為逃避責任無所不用其極、毫無誠信及擔當，不曾承認自身的錯誤。他指會繼續循民事途徑追究責任。

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病人母親：若有得選寧在內地生子

投訴人黎志堅指，事件涉及兒科醫生薛守智的嚴重行為失當，而個案證據清楚不過，竟要家屬等待16年之久，過程迂迴曲折，是秘書處的失職、醫委會監督不力，個案遭到無故拖延，對投訴人非常不公道，有違公眾期望。

他又批評薛守智為逃避指控無所不用其極，其要求永久擱置研訊，竟然獲得接納，毫不考慮公眾利益；辯方在聆訊中竟花6小時盤問護士，顯示其缺乏自省能力，判決理應反映專業失當的嚴重程度。他指，公正的投訴制度不應令投訴人苦等多年，得悉醫委會正處理改革，「希望我們是制度下的最後一名苦主」。他指，會繼續循民事追究涉事醫生及醫療機構的疏忽責任。

投訴人黎太太被問及是否後悔來港生子，她坦言：「如果有得選，我們會（讓兒子）在內地深圳出生，但這個世界沒有如果。」

內地夫婦黎志堅及彭紅英，2009年12月到浸會醫院產子，疑因醫生未篩查乙型鏈球菌，最終導致兒子黎遠建腦癱，四肢殘障。夫婦2010年向醫委會投訴兩名涉事醫生，其中一名涉事醫生薛守智的紀律研訊原訂2016年7月舉行，薛一方當時申請押後研訊獲批，前後拖延近15年。醫委會研訊小組去年決定，案件拖延時間過長，對被告「不公」，同意永久擱置研訊，引起社會譁然。政府介入後，醫委會主動覆核決定，今年4月起重啟聆訊。