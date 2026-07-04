今年建造業發生26宗嚴重工業意外 周思傑：業界安全管理鏈遇到了瓶頸

近期本港接連發生多宗致命工業意外，首6月有13宗，單在6月已有5宗致命工業意外，玫情況令人深切擔憂。建造業總工會理事長周思傑指出，今年首六個月已發生61宗嚴重工業事故，其中建造業佔了26宗，顯示整個安全管理鏈遇到了瓶頸，部份人未有執行風險評估，導致事故。周思傑直言，建造業存在深層次的制度矛盾。在目前的經濟環境下，招標過程盛行「價低者得」的風氣，許多分包商為了「搵食」只能以成本價甚至虧本價接單，最終往往只能在「工程質量」或「工地安全」中作出犧牲。

業界調查顯示7%工友安全意識為零

香港建造業分包商聯會永遠榮譽會長伍新華則強調，安全管理的落實最終取決於「人」的操作。雖然近年地盤普遍引入了「4S」安全智能監控系統，但若有攝像頭而無人監看，或有防護圍欄卻被工友攀越，高科技設備亦形同虛設。統計顯示，超過九成嚴重工業事故涉及人為因素，強調若安全意識低，會有很大影響。

根據建造業議會去年的調查，在受訪的三千多名前線工友中，約有百分之七工人的安全意識接近零。以全港每日平均十五萬名在工地開工的活躍工友計算，意味著每天有超過一萬人正進行罔顧安全的危害行為。

雖然法律已將最高罰款提升至一千萬元，且停工令會對大判及分包商造成沉重的財務損失，作為老板或管理層絕對不想見到，到趕工時前線人員有壓力，或會出現罔顧安全的情況，因此趕工文化絕對需要糾正。

宏觀教育與微觀規劃失衡

工業傷亡權益會總幹事蕭倩文認為，意外頻生必須從宏觀和微觀兩個層面剖析。在宏觀方面，本港長久以來缺乏從小培養的普及安全教育，這導致不論是未來的業主、專業人士、承建商抑或前線工友，都缺乏一套根深蒂固的安全意識。在微觀層面，則涉及合約期規劃與實際執行的問題。相較於工期較為合理合法的公務工程，私人工程往往工期過於緊迫。蕭倩文倡議「設計安全」（Design for Safety）的概念，認為業主應在規劃初期便釋放足夠的時間和金錢，讓整個產業鏈有充裕的空間，進行全面的風險評估，而非讓風險評估流於口號。

針對早前在何文田發生、因泥土鬆脫導致挖泥機翻側並擊斃雜工的致命事故，周思傑表示，挖泥機雖非絕對禁止用於輕便工具的吊運，但在連場大雨後，地盤並未對鬆脫的泥土進行安全評估，亦未設立任何隔離區或圍封措施，便安排工友在機器旁工作，做法極其輕率。