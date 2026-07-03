新皇崗口岸4條專營巴士新路線營辦商出爐 九巴、城巴及嶼巴中標

新皇崗口岸即將開通，運輸署今日（3日）表示，已完成往返新皇崗口岸專營巴士線的營辦商遴選程序，分別由九巴、城巴及新大嶼山巴士中標。署方已去信相關區議會交代安排，目前正與營辦商跟進營運細節，稍後將公布路線的投入服務日期、服務時間及班次等詳情。

城巴營運2條新路線 嶼巴首服務新界東

運輸署表示，經營辦商遴選程序後，已選出負責營運服務新皇崗口岸4條全新專營巴士路線的巴士營辦商。有關中標營辦商與路線分配詳情如下：

專營巴士新路線 專營巴士營辦商 皇崗口岸 – 葵翠邨公共運輸交匯處（經青衣） 九龍巴士（一九三三）有限公司 皇崗口岸 – 啟德（世運道） 城巴有限公司（市區及新界巴士網絡專營權） 皇崗口岸 – 青山灣巴士總站（經洪水橋） 城巴有限公司（市區及新界巴士網絡專營權） 皇崗口岸 – 烏溪沙站公共運輸交匯處（經香港科學園、大埔及古洞） 新大嶼山巴士（一九七三）有限公司

新皇崗口岸即將開通。

嚴格考量安全與服務表現

運輸署已去信相關區議會交通運輸委員會秘書處，告知上述4條全新專營巴士路線的安排。署方強調，在揀選巴士營辦商的過程中，已充分考慮各公司提交的營運服務建議書內容，當中包括巴士公司的安全及服務表現、乘客設施以及服務細節等，以確保營辦商能為市民提供安全、可靠而車費在合理水平的巴士服務。

目前，運輸署正與上述營辦商緊密跟進4條新路線的營運細節。有關路線的具體投入服務日期、服務時間及班次等詳情將於稍後公布，以配合新皇崗口岸的啟用。