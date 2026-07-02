承辦商被指「養老鼠」交數 食環署：已發嚴重失責通知書 涉事管工被即時停職

食環署葵涌的外判滅鼠隊被指將每日收集到的部分活鼠，運到區內遊樂場的山邊以老鼠籠「飼養」，未有即時銷毀，被質疑是否涉「養老鼠交數追KPI」。食環署繼昨日（1日）回覆指已即時要求承辦商糾正及向其發出口頭警告，署方今日（2日）表示，行為已經構成嚴重的違約，已向承辦商發出「嚴重失責通知書」，而相關承辦商的涉事管工嚴重違反工作守則，已被作出即時停職的處分。

食環署：行為構成嚴重違約 向承辦商發「嚴重失責通知書」

食環署在社交平台發文，表示高度重視日前有傳媒報道防治蟲鼠服務承辦商違規處理老鼠籠的事件，並已就承辦商是次嚴重違規行為採取果斷跟進措施。署方指，承辦商員工沒有按既定程序妥善暫存鼠籠，並沒有於捕獲活鼠當天將其運往指定地點以人道方式處置，此舉已經構成嚴重的違約。署方已向承辦商發出「嚴重失責通知書」。

據了解，署方展現新領導作風，行動迅速，一旦確認違規，果斷指示承辦商嚴厲處分相關員工。署方亦會排查其他承辦商，若發現不當行為，絕不手軟。

相關新聞：

滅鼠｜承辦商被指「養老鼠」交數 食環署 : 已即時要求糾正及發口頭警告 將嚴肅處理

據了解，署方展現新領導作風，行動迅速，一旦確認違規，果斷指示承辦商嚴厲處分相關員工。資料圖片，非涉事承辦商員工

處分違規承辦商員工 該管工已被即時停職

因應今次事件，署方指調查所掌握初步及進一步的資料，顯示個別員工因貪圖方便沒有按既定程序將捕獲的活鼠即日運往指定地點，嚴重違反工作守則。該管工已被作出即時停職的處分。

署方又指，會加強對暫存鼠籠及處理捕獲活鼠的突擊檢查，以確保有關規定切實執行。此外，署方已指令承辦商加強員工培訓，確保前線人員清晰知悉合約規定及處理程序，並會跟進前線督導人員的表現及加強管理培訓。

署方強調對任何承辦商違規情況絕不容忍，若違規情況屬實，署方會果斷出手，杜絕違規行為，致力提高為市民提供服務的水平和質素。