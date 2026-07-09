狗隻入食肆｜中籤連鎖店、茶餐廳未準備好？業界：或憂流失客人 食環派專員講解要求

政府放寬狗隻進入獲批准食肆的措施7月9日生效，首批約900間食肆已完成相關手續。地區分佈方面，以灣仔區最多，達101間；最少為北區，僅7間。名單中不乏大型連鎖餐廳及酒樓的部分分店，包括麥當勞、大家樂、牛奶冰室、百份百餐廳、Starbucks，以及美心中菜等。

連鎖集團稱未準備好 有茶餐廳坦言「攞住牌先」

《星島頭條》記者趁措施生效前一周，到灣仔區了解獲批餐廳的準備情況。不過，記者發現到訪的連鎖店、咖啡店、西餐廳、茶餐廳等，紛紛表示仍未做好準備，未清楚了解規限、座位安排、清潔責任等，相信未能如期在當日讓狗隻進入食肆。更有茶餐廳向記者表明，「只係申請定個牌、攞住先，未知會唔會真係做」。記者亦向麥當勞、大家樂、美心、牛奶冰室等獲批的連鎖店查詢，獲回覆指正釐清實施細節，目前仍未有定案，正式推行日期有待公布。

黃傑龍兩間茶飲店獲批 冀生意升兩成

旗下兩間餐廳獲批的叙福樓主席兼行政總裁黃傑龍表示，一直對容許狗隻進入餐廳非常支持，多年來亦有向政府反映社會需求，形容推行寵物友善餐廳是社會共融的象徵之一。他指申請的兩間「The Matcha Tokyo」分別位於銅鑼灣街舖和Megabox，後者本身是寵物友善商場，相信客人會接受，希望生意額會上升兩成。

準備工作方面，黃傑龍認為相對簡單，主要包括員工溝通及簡單培訓，以及配置一些法例規定的設施，例如狗繩勾。而由於只在兩家茶飲店推出寵物友善，暫時傾向全天候容許符合法例要求的犬隻進入，再按照實際情況進行評估。

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梁進：部分食肆自覺條件不適合選擇退出

自由黨飲食界立法會議員梁進向《星島頭條》表示，部分本身鄰近狗主聚集地、經營模式較簡單的食肆，已引頸以待並準備就緒；但亦有小部分食肆在與食環署專隊溝通後，發覺自身條件不適合或未準備好而選擇退出，亦解釋了為何會有後補名額釋出。他形容這是社會適應新事物的學習階段。

籲老闆須深思機會成本 衡量客群取捨

梁進認為，快餐店、酒樓甚至酒吧申請並非壞事，但大前提是經營者必須審視自身營運流程能否配合，例如酒吧若容許狗隻進入，便需要控制音樂聲量以免狗隻受驚，亦要留意酒客行為。他強調，食肆老闆須深思「機會成本」，指當餐廳選擇容許狗隻進入，意味或流失部分希望享受寧靜、對動物及其毛髮敏感的客人。

他坦言，申請牌照不代表一定能增加生意，經營者必須細心管理及衡量客群取捨。曾養狗的梁進又提醒，並非所有狗隻都適合社交，狗主須清楚了解自己狗隻的性格與社交能力；若帶同容易緊張的狗隻前往食肆，一旦發生失控、嚇倒小童或長者等意外，不僅會對經營者和其他食客造成困擾，更會令非狗主對計劃留下負面印象，影響措施長遠發展。

黃家和：業界「摸著石頭過河」

對於麥當勞、大家樂及中式酒樓等大型連鎖餐飲獲批，外界關注會否容易引起客群衝突。香港餐飲聯業協會會長黃家和相信，連鎖集團會挑選空間、地理位置及配套較合適的分店作申請。他認為餐廳會對員工進行培訓，處理衞生及座位安排等細節，若空間許可亦會劃出專屬的「狗隻區域」以分隔客群。至於酒樓等傳統餐飲，他形容業界目前是「摸著石頭過河」，會在措施生效後觀察一段時間，視乎實際情況再作改善。

麥當勞、美心：正就具體安排進行規劃

麥當勞回覆查詢時表示，就有關牌照申請，麥當勞已獲批4間餐廳的相關許可，並正就具體安排進行規劃。相關措施不會於2026年7月9日實施，正式推行日期及詳情將於稍後公布。

美心中菜回覆查詢表示，計劃安排旗下5間中式餐廳參與計劃，包括元朗翠園、元朗北京樓、上水潮江春、荃灣八月花及荃灣美心皇宮。不過美心中菜指，有關安排仍有待與相關政府部門進一步釐清實施細節。美心中菜會因應個別餐廳的實際營運需要、服務模式及場地條件，並在全面考慮顧客安全、食品處理、餐廳營運及整體用餐體驗等因素後，落實相關安排。計劃推出時間視乎有關準備及溝通進度，現時尚未有定案。

牛奶冰室、百份百餐廳所屬的亞洲國際餐飲集團回覆表示，有關容許狗隻進入食肆的安排，相關措施目前仍處於前期推行階段，集團正就實際營運安排、執行細節及內部指引等在進一步完善當中。

食環署：派專員到食肆協助盡快適應新措施

食環署回覆《星島頭條》查詢表示，為協助成功申請的食肆盡快適應新措施，食環署會派遣專責人員到相關食肆，向負責人派遞批准信和講解法例要求、牌照條件及其他遵規安排。候補申請者須於7月7日或之前，帶同批准信及現有的食肆牌照正本，到批准信內所列的任何牌照簽發辦事處繳付140元以修改牌照，加入准許。倘若申請者未有於指定期限內完成手續或因其他原因放棄資格，食環署會繼續按抽籤結果的順序安排候補名單上其他申請者補上。

署方指，自6月26日起，食環署按早前的公開抽籤結果，陸續順序分配空缺名額予候補申請者。截至7月6日中午23時，已有900間食肆完成容許狗隻進入的修改牌照手續，加入准許。抽籤資格以牌照的有效性為準，根據紀錄，所有參與抽籤的食肆牌照均屬有效。然而，個別食肆可能因業務考量而處於不同的營運狀況。若中籤食肆決定永久結業，或無意申領相關准許，其分配名額將由其他申請者補上。

記者、攝影：陳俊豪