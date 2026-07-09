Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

狗隻入食肆｜中籤連鎖店、茶餐廳未準備好？業界：或憂流失客人 食環派專員講解要求

社會
更新時間：08:00 2026-07-09 HKT
發佈時間：08:00 2026-07-09 HKT

政府放寬狗隻進入獲批准食肆的措施7月9日生效，首批約900間食肆已完成相關手續。地區分佈方面，以灣仔區最多，達101間；最少為北區，僅7間。名單中不乏大型連鎖餐廳及酒樓的部分分店，包括麥當勞、大家樂、牛奶冰室、百份百餐廳、Starbucks，以及美心中菜等。

連鎖集團稱未準備好 有茶餐廳坦言「攞住牌先」

《星島頭條》記者趁措施生效前一周，到灣仔區了解獲批餐廳的準備情況。不過，記者發現到訪的連鎖店、咖啡店、西餐廳、茶餐廳等，紛紛表示仍未做好準備，未清楚了解規限、座位安排、清潔責任等，相信未能如期在當日讓狗隻進入食肆。更有茶餐廳向記者表明，「只係申請定個牌、攞住先，未知會唔會真係做」。記者亦向麥當勞、大家樂、美心、牛奶冰室等獲批的連鎖店查詢，獲回覆指正釐清實施細節，目前仍未有定案，正式推行日期有待公布。

黃傑龍兩間茶飲店獲批 冀生意升兩成

旗下兩間餐廳獲批的叙福樓主席兼行政總裁黃傑龍表示，一直對容許狗隻進入餐廳非常支持，多年來亦有向政府反映社會需求，形容推行寵物友善餐廳是社會共融的象徵之一。他指申請的兩間「The Matcha Tokyo」分別位於銅鑼灣街舖和Megabox，後者本身是寵物友善商場，相信客人會接受，希望生意額會上升兩成。

準備工作方面，黃傑龍認為相對簡單，主要包括員工溝通及簡單培訓，以及配置一些法例規定的設施，例如狗繩勾。而由於只在兩家茶飲店推出寵物友善，暫時傾向全天候容許符合法例要求的犬隻進入，再按照實際情況進行評估。

相關新聞：狗隻入食肆｜7.9正式推行惟反應兩極？ 反對聲音嫌「啲狗污糟邋遢」直言會幫襯其他餐廳

梁進：部分食肆自覺條件不適合選擇退出

自由黨飲食界立法會議員梁進向《星島頭條》表示，部分本身鄰近狗主聚集地、經營模式較簡單的食肆，已引頸以待並準備就緒；但亦有小部分食肆在與食環署專隊溝通後，發覺自身條件不適合或未準備好而選擇退出，亦解釋了為何會有後補名額釋出。他形容這是社會適應新事物的學習階段。

籲老闆須深思機會成本 衡量客群取捨

梁進認為，快餐店、酒樓甚至酒吧申請並非壞事，但大前提是經營者必須審視自身營運流程能否配合，例如酒吧若容許狗隻進入，便需要控制音樂聲量以免狗隻受驚，亦要留意酒客行為。他強調，食肆老闆須深思「機會成本」，指當餐廳選擇容許狗隻進入，意味或流失部分希望享受寧靜、對動物及其毛髮敏感的客人。

他坦言，申請牌照不代表一定能增加生意，經營者必須細心管理及衡量客群取捨。曾養狗的梁進又提醒，並非所有狗隻都適合社交，狗主須清楚了解自己狗隻的性格與社交能力；若帶同容易緊張的狗隻前往食肆，一旦發生失控、嚇倒小童或長者等意外，不僅會對經營者和其他食客造成困擾，更會令非狗主對計劃留下負面印象，影響措施長遠發展。

黃家和：業界「摸著石頭過河」

對於麥當勞、大家樂及中式酒樓等大型連鎖餐飲獲批，外界關注會否容易引起客群衝突。香港餐飲聯業協會會長黃家和相信，連鎖集團會挑選空間、地理位置及配套較合適的分店作申請。他認為餐廳會對員工進行培訓，處理衞生及座位安排等細節，若空間許可亦會劃出專屬的「狗隻區域」以分隔客群。至於酒樓等傳統餐飲，他形容業界目前是「摸著石頭過河」，會在措施生效後觀察一段時間，視乎實際情況再作改善。

麥當勞、美心：正就具體安排進行規劃

麥當勞回覆查詢時表示，就有關牌照申請，麥當勞已獲批4間餐廳的相關許可，並正就具體安排進行規劃。相關措施不會於2026年7月9日實施，正式推行日期及詳情將於稍後公布。

美心中菜回覆查詢表示，計劃安排旗下5間中式餐廳參與計劃，包括元朗翠園、元朗北京樓、上水潮江春、荃灣八月花及荃灣美心皇宮。不過美心中菜指，有關安排仍有待與相關政府部門進一步釐清實施細節。美心中菜會因應個別餐廳的實際營運需要、服務模式及場地條件，並在全面考慮顧客安全、食品處理、餐廳營運及整體用餐體驗等因素後，落實相關安排。計劃推出時間視乎有關準備及溝通進度，現時尚未有定案。

牛奶冰室、百份百餐廳所屬的亞洲國際餐飲集團回覆表示，有關容許狗隻進入食肆的安排，相關措施目前仍處於前期推行階段，集團正就實際營運安排、執行細節及內部指引等在進一步完善當中。

食環署：派專員到食肆協助盡快適應新措施

食環署回覆《星島頭條》查詢表示，為協助成功申請的食肆盡快適應新措施，食環署會派遣專責人員到相關食肆，向負責人派遞批准信和講解法例要求、牌照條件及其他遵規安排。候補申請者須於7月7日或之前，帶同批准信及現有的食肆牌照正本，到批准信內所列的任何牌照簽發辦事處繳付140元以修改牌照，加入准許。倘若申請者未有於指定期限內完成手續或因其他原因放棄資格，食環署會繼續按抽籤結果的順序安排候補名單上其他申請者補上。

署方指，自6月26日起，食環署按早前的公開抽籤結果，陸續順序分配空缺名額予候補申請者。截至7月6日中午23時，已有900間食肆完成容許狗隻進入的修改牌照手續，加入准許。抽籤資格以牌照的有效性為準，根據紀錄，所有參與抽籤的食肆牌照均屬有效。然而，個別食肆可能因業務考量而處於不同的營運狀況。若中籤食肆決定永久結業，或無意申領相關准許，其分配名額將由其他申請者補上。

記者、攝影：陳俊豪

最Hit
施南生被傳病重正留醫  張艾嘉、俞琤趕到醫院探望  5月時露面暴瘦需攙扶
施南生被傳病重正留醫  張艾嘉、俞琤趕到醫院探望  5月時露面暴瘦需攙扶
影視圈
12小時前
香港仔華富邨兩女小巴站打交 53歲婦頭傷不治 警同日拘50歲女子涉謀殺
突發
9小時前
施政報告2026懶人包｜長者醫療券加碼、重推租置公屋？即睇公布日期/政界消息及倡議
施政報告2026懶人包｜長者醫療券加碼、重推租置公屋？即睇公布日期/政界消息及倡議
政情
13小時前
奧運冠軍「體操皇后」劉璇暈倒家中  半夜送院半小時嘔15次  患一症全身抽搐極嚇人
奧運冠軍「體操皇后」劉璇暈倒家中  半夜送院半小時嘔15次  患一症全身抽搐極嚇人
影視圈
13小時前
片皮鴨名店霸王山莊全線結業！ 開業23年尖沙咀最後分店失守 1原因黯然退場 網民不捨：好多嘢都好好味
片皮鴨名店霸王山莊全線結業！ 開業23年尖沙咀最後分店失守 1原因黯然退場 網民不捨：好多嘢都好好味
飲食
20小時前
「平民美食天堂」葵涌廣場變死場？葵廣二樓小食檔集體消失 網民歸咎3大致命死因
「平民美食天堂」葵涌廣場變死場？葵廣二樓小食檔集體消失 網民歸咎3大致命死因
飲食
17小時前
夫妻3萬元平裝千呎「毛坯房」不髹油漆不鋪磚 建築廢料砌廚房 強調非慳錢 盼展現個人風格
夫妻3萬元平裝千呎「毛坯房」不髹油漆不鋪磚 建築廢料砌廚房 強調非慳錢 盼展現個人風格
家居裝修
2026-07-08 06:00 HKT
國泰飛倫敦客機羅馬尼亞上空曾失聯 北約派戰機升空警告 國泰：沿用經批准航道運作
01:25
國泰飛倫敦客機羅馬尼亞上空曾失聯 北約派戰機升空警告 國泰：沿用經批准航道運作
突發
15小時前
福田口岸嚴打「火車頭」！港人直擊「藍衫軍」活捉煙民 罰款「呢個數」網民叫好｜Juicy叮
福田口岸嚴打「火車頭」！港人直擊「藍衫軍」活捉煙民 罰款「呢個數」網民叫好｜Juicy叮
時事熱話
22小時前
月入9萬夫婦住200呎納米樓呻換樓難 求教仲量聯行香港主席 網民嘩然拆解離奇真相 主席「最終回覆」曝光｜Juicy叮
月入9萬夫婦住200呎納米樓呻換樓難 求教仲量聯行香港主席 網民嘩然拆解離奇真相 主席「最終回覆」曝光｜Juicy叮
時事熱話
18小時前