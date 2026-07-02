測量師學會倡設法定樓宇維修局 提升大維修透明度 發展局 : 會研究學會報告

圍標問題令人關注，測量師學會「樓宇維修工作組」今年4月至6月就樓宇大維修議題，收集市場資訊，諮詢不同組織及立法會議員，發表《本港私人樓宇維修工程檢討報告及建議》，建議進行系統性改革，成立具法定權力的樓宇維修局，強化私人大廈強制驗樓及維修制度，重塑市場環境及運作模式，並建立有效制衡機制。有關建議已於6月30日交予政府。

工作組認為，具法定權力的樓宇維修局，具備法定監管權、工程技術專業能力及跨部門統籌協調功能，並在指定情況下享有代業主管理工程的法定地位。

工作組建議，凡涉及法定命令的「必要性工程」，均受維修局監管，包括技術方案審批、工程進度與施工安全監察、數碼工程日誌制度，以及質量與合規性核實；若有重大違規或即時安全風險，維修局可介入或接管工程。

維修局發揮安全網功能不取代業主

工作組強調，樓宇維修局並非完全取代業主的角色，而是在業主能力不足或管理失效時，發揮監管與制度安全網功能。樓宇維修局應負責維修顧問及維修工程承建商名冊的准入審批、持續監察及紀律處分，並建立透明的表現評核機制；監管招標程序，包括電子招標平台的管理；在「三無大廈」、法團失效、涉及重大安全風險、高金額或高複雜度工程，或業主授權情況下，維修局可執行代理與代辦，代業主統籌及管理工程；設立獨立而專業的投訴及爭議調解機制，為業主、法團、物業管理公司及維修工程承建商提供中立、專業的爭議解決渠道。

整合數據與跨部門緊密協作

工作組亦建議建立並管理全港樓宇維修數據平台，整合樓宇檢驗報告、維修記錄及風險評估數據；與其他政府部門及法定機構協調，維修局將以統籌及補位為主要角色，與屋宇署、房屋局獨立審查組、市建局、民政事務總署、物業管理監管局、廉政公署及競爭事務委員會等保持緊密協作，不取代其法定權力，配合各自法定職能，建立「專業監管結合行政支援」的協作模式，共同提升樓宇維修制度的整體效能。

測量師學會「樓宇維修工作組」主席何鉅業（中）。

推動儲備基金與標準合約立法

工作組亦建議，建立樓宇全生命週期維修數據庫及數碼化平台，支援風險評估及預防性維修；推動可持續資金機制，建議研究建立強制性維修儲備基金機制，設立樓宇維修顧問公司與維修工程承建商註冊制度；研究立法制訂標準標書及合約條款，及支持《競爭條例》將圍標行為刑事化等；調整執法策略，推動「檢驗先行、有序維修」，調整不同項目的維修時間，避免業主在同一時間內籌集大量資金。

短期推行電子投票與背景審查

短期而言，工作組認為，應以提升透明度、加強專業制衡及改善法團治理為目標，建議即時措施包括提升投標者背景透明度，加強背景審查，強化反圍標機制；優化招標文件及合約條款技術細則；深化及完善強制驗樓報告內容；改善法團治理及引入電子投票平台；加強「大規模維修/資金安排」資訊透明與可核查性；推行數碼化工程日誌及共享資訊，提升工程過程的透明度及可追溯性。

強調維修監管局補位角色 不與政府職能重疊

對於發展局局長甯漢豪曾對成立獨立的樓宇維修監管局持保留態度，擔心與屋宇署產生職能重疊，工作組主席何鉅業強調，樓宇維修局不影響政府權力，是幫忙、補位工作，發出命令、限時完工是政府工作，現時執行上亦是由私人業主自行管理，而維修局的建議是最終方案，政府將優化招標妥，未來維修局亦可利用既有的成果，建基於優化後招標妥平台之上。

香港測量師學會新任會長溫偉明。

預計管理費佔工程成本2至4%

測量師學會會長溫偉明亦指，政府在會面中有說明其制肘，維修局建議是長遠的理想方案，立即執行並不容易，政府亦可能在現行框架中採納部分報告的建議。

設立新局的成本方面，何鉅業認為，具體需要視乎社會對維修局服務的需求，初時需成立種子基金支持運作，但相信時間不會很長，而代辦服務亦會向業主收回成本，估計管理費佔工程成本2%至4%是可探討的範圍，不會收取很高的費用。

發展局 : 夥市建局今年第四季推加強版「招標妥」

發展局回覆查詢時表示，去年大埔宏福苑火災後，發展局全面審視進行大型樓宇維修工程的相關制度與規範，並擬訂改善措施，包括聯同市建局革新「招標妥」服務，就樓宇檢驗及維修工程的採購安排為業主提供更到位和實質的協助，除引入更嚴謹的工程顧問和註冊顧問「預審名單」外，市建局會把關為業主就聘用顧問和承建商進行招標和評標工作，以期減低圍標風險；並會在樓宇維修工程期間加強對業主的協助。發展局和市建局計劃於今年第四季推出加強版「招標妥」服務。

此外，發展局和屋宇署正進一步檢視《建築物條例》的修訂建議，將大型樓宇維修工程納入更嚴格的監管及罰則；而屋宇署自去年年底亦已加強了大型樓宇維修工程的地盤巡查。發展局會爭取在今年年底前向立法會提交相關修訂條例草案。

發展局在審視上述制度和制訂建議時，一直和業界緊密聯繫，並在過程中主動諮詢業界及各相關專業團體，當中包括香港測量師學會。當局會就學會報告以至其他機構日後提出的建議進行綜合研究和考慮，並在未來適當時候作出回應。

記者、攝影：曾偉龍