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打風浪接浪 熱帶氣旋「巴威」生成 天文台發路徑概率預報 料移向呢個地方！

社會
更新時間：13:16 2026-07-02 HKT
發佈時間：13:16 2026-07-02 HKT

熱帶低氣壓逐漸逼近，香港天氣明日起漸見不穩定，天文台預料周五(3日)起天氣漸趨不穩定，另外，現時位於西北太平洋的熱帶氣旋巴威會在下周後期移向台灣以東海域，其下沉氣流會為華南帶來酷熱的天氣。

明天驟雨逐漸增多

根據天文台的9天天氣預報，明日(3日)至下周四(9日)同樣有雨，明天有幾陣狂風驟雨及雷暴，驟雨逐漸增多，部分地區雨勢較大。離岸間中6級，稍後高地達7級。周六(4日)及周日(5)日同樣有狂風驟雨及雷暴。周一(6日)大致多雲，幾陣驟雨及狂風雷暴，部分地區驟雨較多。

下周中期有驟雨及雷暴

天文台料受活躍偏南氣流影響，下周初廣東沿岸仍然風勢較大及天氣不穩定。預料一道廣闊低壓槽及高空擾動會在下周中期繼續為華南沿岸帶來驟雨及雷暴。根據9天天氣預報，下周二(7日)及周三(8日)大致多雲，間中有驟雨及狂風雷暴。而下周五(10日)及周六(11日)最高氣溫上升至33度，最低氣溫也有28度，預料部分時間有陽光。

巴威料移向台灣以東海域

另外，位於呂宋島西側海面的熱帶性低氣壓已於上午8時增強為今年的第9號颱風「巴威」，天文台發布路徑概率預報 ，預料會在下周後期移向台灣以東海域，其下沉氣流會為華南帶來酷熱的天氣。

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