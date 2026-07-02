回歸29周年｜羅淑佩：香港穩步邁向「由治及興」　啟德體育園門票銷量躍居亞洲第一

昨日（7月1日）是香港回歸祖國29周年，同時亦是中國共產黨成立105周年。文化體育及旅遊局局長羅淑佩在社交平台發文表示，早上出席回歸升旗禮及慶祝酒會後，隨即透過電視直播觀看「慶祝中國共產黨成立105周年大會」及出席香港特區慶祝中國共產黨成立105周年活動啟動儀式，與社會各界人士一同見證這個重要時刻。

感謝習近平關心香港 冀更好融入國家發展大局

羅淑佩表示，中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平在北京人民大會堂親自頒授「七一勳章」予獲獎者，並發表重要講話，全面回顧中國共產黨團結帶領全國各族人民不懈奮鬥的光輝歷程，深刻闡述黨開闢實現中華民族偉大復興正確道路的艱辛與成就，並展望黨和人民事業發展前所未有的光明前景。她表示，今天中國人民已經把命運牢牢掌握在自己手中，正以自信、自立、自強的姿態闊步邁向更加美好的未來，作為中國人，深感自豪，倍感激勵。

她又表示，衷心感謝習近平總書記長期以來對香港的關懷和支持，並指習近平強調，促進香港、澳門長期繁榮穩定，是中華民族偉大復興的內在要求。新征程上，要全面準確、堅定不移貫徹「一國兩制」、「港人治港」、「澳人治澳」、高度自治方針，落實「愛國者治港」、「愛國者治澳」原則，提升港澳依法治理效能，促進港澳經濟社會發展，支持港澳更好融入和服務國家發展大局。

訪港旅客連續四年上升

羅淑佩表示，在中央政府堅強後盾支持下，加上香港特區政府的不懈努力，香港正穩步邁向「由治及興」的新征程。她指，近年香港在多項國際指數排名中表現卓越，經濟持續向好，民生顯著改善，充分展現「一國兩制」的強大生命力。她稱，特區政府全力推動盛事經濟，啟德體育園啟用一年，門票銷量已躍居亞洲第一、全球第三，連串國際文化體育盛事及演唱會相繼在港舉行，吸引旅客一來再來，帶動訪港旅客連續四年上升，並轉化為實質可見的經濟收益，真正體現「拼經濟謀發展、惠民生添幸福」的施政理念。

羅淑佩表示，踏上國家發展新征程，香港既是積極的參與者，更是實實在在的受益者。特區政府將善用「一國兩制」下背靠祖國、聯通世界的獨特優勢，持續提升治理效能，全力發展經濟、改善民生，推動香港實現高質量發展。同時，香港特區政府正全速編制首份《五年規劃》，主動對接國家「十五五」規劃，抓緊當中的龐大機遇，更好融入和服務國家發展大局，為實現中華民族偉大復興的宏偉目標貢獻香港力量，奮勇前行。