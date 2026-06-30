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日圓低見4.82 找換店現人龍 市民：消費更爽手 計劃再加碼

社會
更新時間：20:33 2026-06-30 HKT
發佈時間：20:33 2026-06-30 HKT

日圓匯價跌至40年低位，每百日圓兌港元低見4.82。《星島頭條》記者今日（30日）在港島一間找換店觀察，現場一度出現人龍，不少市民排隊兌換日圓。有經常赴日旅遊的市民表示現在匯率吸引，已提早兌換等值5、6萬港元的日圓備用，並計劃匯率再有下降走勢加碼換多約10萬元。

市民趁低唱定 為旅行作準備

市民謝小姐表示，11月計劃和朋友去沖繩旅行，因日圓現在匯率相當吸引，故已兌換等值3,000港元的日圓。她又指，今早看新聞得知「日圓又創新低」，趁下班時「順路睇睇」，表示「不排除之後再換5,000至1萬港元。」

另一名市民毛小姐則指，早前已換了等值5、6萬港元的日圓，會待匯價更低時，計劃再兌換約10萬港元。她表示每年會多次到日本旅遊，日圓下跌確令在當地消費更划算，惟機票價格仍然偏高。

赴日消費更「爽手」

計劃近日去日本旅行的楊先生表示，今日臨時想起要兌換日圓，遂到該匯率較佳的找換店。他稱雖然未有特別比較不同找換店匯價，但感覺現時匯率很划算。他又指，過去曾見過4.9算的匯價，認為現時的匯率非常不錯，預期去日本消費時會更加「爽手」。

記者：蔡思宇

攝影：汪旭峰

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