每日雜誌｜企業支援多屬酌情 在職照顧者乏照顧 面對「公平性」難題 政府宜提供誘因及擴跨界合作

在職照顧者要兼顧家庭和事業，僱主的支援尤其重要。有大學聯同社福機構進行「照顧者友善職場」研究，結果顯示大部分受訪僱主知悉僱員需要支援，但真正實施措施的企業僅有一半，且多流於酌情安排，而非從公司政策上推動。有企業代表稱，前線和後勤工作模式不同，面臨「公平性」的難題；有中小企因員工多為老臣子，較易互相體諒並容許彈性工時。有學者說，香港已步入「超高齡社會」，政府可通過稅務減免與嘉許僱主提供誘因，聯同非政府機構、企業和學界合作，為將來發展做好部署。

大部分受訪僱主知悉在職照顧者面對的挑戰，惟實際執行上存有困難。 政府新聞處

據社福界推算，現時全港有逾112萬名照顧者。香港社會服務聯會（社聯）於2021年發表《照顧者喘息需要研究》調查結果報告，在719位受訪者當中，34歲或以下群組共有57.4%為在職照顧者；在35至54歲群組中，亦有48.1%。

「難以兼顧」 無奈離開職場

為加強支援照顧者，勞工及福利局委聘香港理工大學，在2022年發表《香港長者及殘疾人士照顧者的需要及支援顧問研究報告》，提出11項具體建議（見表），包括「提供照顧者為本的培訓和介入服務」和「締造照顧者友善社區」等，各項建議循序推展，當中只有「設計和推廣照顧者友善的工作環境」未有實踐。有社福界人士指，香港是自由經濟體，政府難以介入企業運作，故推動在職照顧者友善政策較為滯後。

社聯業務總監譚穎茜說，市民在不同人生階段也可能成為照顧者，而支援在職照顧者不僅是社會福利議題，更是關乎香港整體勞動力流失與經濟可持續發展的關鍵。她解釋，當職場未能提供足夠支援，經驗豐富的熟練勞動力將因「難以兼顧」而被逼離開勞動市場，加劇本港人才短缺，而照顧者負擔所有壓力，亦對身心健康不利。

僅半數受訪企業有相關措施

聖方濟各大學（方大）與循道衛理楊震社會服務處聯合進行「照顧者友善職場」研究，以問卷調查收集122間企業的僱主及管理層意見，再進行19個涵蓋大、中、小企業的深度訪談，探討本港企業在推行照顧者友善措施方面的現況、考量與挑戰。研究顯示，84%僱主支持在職照顧者，但只有一半企業（66間）實施相關措施。

聖方濟各大學與循道衛理楊震社會服務處聯合進行「照顧者友善職場」研究。 受訪者提供

循道衛理楊震社會服務處總幹事林俊明指，有僱主認為與僱員僅屬僱傭關係，不需要支援在職照顧者，也不清楚提供有效支援的途徑，「存在『為何』和『如何』兩大問題。」他說，僱員是企業的重要資產，若在職照顧者得到僱主諒解，有助維持生產力，企業得到穩健回報，亦能減輕社會服務系統的負擔，一舉多得。

僅19%受訪企業列明條款

方大湯羅鳳賢社會科學院研究教授莊明蓮，從事相關研究近20年，坦言香港在推動照顧者友善職場方面「有心無力」。她說，僱主普遍有意支持，卻欠缺系統性的框架與資源配套，只有19%受訪企業在公司政策上列明支援在職照顧者的條款，其餘也是短暫和傾向非正式的酌情安排，當照顧者的情況有變，或不再提供支援，「存有結構性的困難。」

她說，大部分僱主知悉在職照顧者面對的挑戰，如時間管理、心理壓力、體力疲勞和經濟困難等，也明白締造「照顧者友善職場」能增加同事對公司的歸屬感，減低員工流失率，惟實際執行上，部分公司人手短缺，憂慮在職照顧者時常請假，會加重其他同事的工作量，甚或無法安排人手取替有需要的員工放假。有管理層反映，各部門的工作性質有異，只能在部分崗位實行彈性工作安排，存有不公平性，亦擔心員工濫用假期，影響機構運作。

香港已踏入「超高齡社會」，有學者冀望及早做好照顧者友善政策。

周大福珠寶集團是其中一間參與研究的企業，該司社會公益總監劉明燕分享，公司內部於2024年進行「家庭幸福指數」調查，逾2萬名受訪員工中，60%是照顧者，惟她坦言，即使知道眾多員工有潛在支援需要，實際執行政策也有難度，如欠缺理性的量度標準，無法了解措施對相關同事有益處並惠及公司。

她又言，員工概況和困難各式各樣，有些同事只需要放假一天陪診，有些則是長期病患者的照顧者，需要逾年時間處理家庭需要，難以一概而論。她說，前線和後勤同事的工作模式截然不同，前者需要輪班，推行在家工作政策只有後者受惠，難以完全「公平」。

大企業推行照顧者友善政策，或在人事部「卡關」。劉明燕認為，部門主管要抱持支持在職照顧者的態度，當內部需求增加，人事部才能整合並向上級請示，以推動照顧者友善文化。

「超高齡社會」需及早部署

中小企可持續發展學會副會長（秘書長）暨泗和棧石油工程有限公司董事總經理李蔓瑩則說，中小企或較容易為有需要的同事提供支援。她舉例，有員工的家人自兩年前確診癌症，故公司允許彈性上班時間，而她作為主管，也有為該同事提供情緒紓緩和心理輔導支援，甚至一同陪診和跟進其家人的情況。她慶幸，許多同事是「老臣子」，在公司工作多年，員工之間也會互相體諒，減少因為假期多寡或工時長短而產生的矛盾，「每個人也有機會成為在職照顧者，大家也明白和體諒。」

莊明蓮強調，推動照顧者友善職場，需要政府、企業、非政府機構及學術界共同參與，前者可以為企業提供誘因，如嘉許最佳僱主或減免稅務，鼓勵企業支援在職照顧者，而非酌情處理員工的需要；社福機構持續提供僱員支援計劃（EAP）；而大學和研究中心也要用研究實證提出建議，成為「搭橋者」，推動官商社一同合作。

照顧者支援專線「182183」24小時運作。

根據政府統計處發表的《香港人口推算2020至2069》，預期未來人口將持續高齡化，撇除外籍家庭傭工，長者人口將由2019年的132萬，上升至2039年的252萬。莊明蓮指出，香港已踏入「超高齡社會」，面對越來越多人需要被照顧，照顧者人數也會逐漸增長，冀望及早做好照顧者友善政策，為將來發展做好準備。

企業建議善用「僱員支援計劃」 搭建橋樑提供適切幫助

有企業代表建議僱主善用「僱員支援計劃」（EAP），由相關機構擔任橋樑，讓在職照顧者得到適切援助。

不少企業和機構外購EAP服務，照顧員工身心健康。有企業代表稱，部分僱員肩負照顧者重擔，卻憂慮如實向僱主尋求支援會留下壞印象，不願透露家庭狀況。她說，提供服務的社福機構是關鍵的「第三方」角色，有助僱員在不披露照顧者身份下，得到喘息空間。

譚穎茜說，僱員或因不同原因而不願披露照顧者身份，僱主及管理層可帶頭營造「家庭友善」氛圍，鼓勵溝通及尋求支援，將支援融入整體員工的恒常福利政策中，同時建立清晰的披露及諮詢機制，確保員工的私隱獲得充分尊重。她續指，員工的照顧責任往往「有跡可尋」，如家人剛出院或需要定期覆診，僱員宜在狀況轉變初期主動向主管說明，有助團隊提早策劃人手部署。

有企業推行領養假、獨生子女照顧假和添孫假等特別假期。 香港中通社

近40%受訪企業有提供「照顧者假期」

有社福機構剖析3500間企業及機構實踐「可持續發展」的進度，近40%受訪企業提供「照顧者假期」，更有企業推行「領養假」、「獨生子女照顧假」和「添孫假」等特別假期。

社聯今年初發布《善行營商實踐數據》，深度分析參與《商界展關懷》計劃的3500間企業及機構，在「可持續發展」範疇的具體進度。在促進工作與生活平衡方面，超過80%企業及機構已普及彈性工作安排，如提供各類假期、累積年假機制及超時工作補假等，有37.6%企業提供「照顧者假期」，另有企業推行8星期全薪領養假、5天獨生子女照顧假及「添孫假」，並提供長者陪診支援。

譚穎茜說，企業及機構面對的「假期困難」，不外乎與人手調配與營運壓力有關；隨人口高齡化和社會結構轉變，企業應考慮將「照顧者友善」納入核心員工發展及福利政策，增加對員工的支援。

記者：仇凱瑭