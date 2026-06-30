預繳消費規管｜政府擬設7日冷靜期 合約金額門檻訂三方案 暫無交代立法時間表

政府正就有關《商品說明條例》的政策建議，展開為期兩個月的公眾諮詢，文件提出針對預繳式消費提出三方面建議，細節包括擬設7日冷靜期、合約上限兩年等。商務及經濟發展局副秘書長歐慧心今早（30日）在電台節目表示，今次諮詢目標是為了保障消費者權益，亦要避免過度的規管，為商戶及消費者共構一個公平、公正的制度，營造良好的營運環境。

7日冷靜期及14日退款期做法合理

她續稱，今次建議是參考了其他地方的做法，考慮到消費者要有足夠的時間去考慮決定，商戶亦需時去處理退款，認為7日冷靜期及14日退款期是合適，若在冷靜期間消費者已使用服務，商戶可扣除已使用服務的費用。

金額門檻訂三方案 考慮海關投訴金額釐定

當局提出以合約金額設定規管門檻，建議可考慮水平為3,000元或以上；8,000元或以上； 15,000元或以上。歐慧心指這是希望在保障消費者的同時，亦盡量減輕對小額交易的影響，又提出訂出這3個數字，是根據海關在2020至2025年間，就美容及健身服務合約涉及具威嚇性的營業行為，或誘導式銷售手法的投訴 ，當中有逾八成個案涉及3,000元、逾七成涉及8,000元、另有逾六成個案涉及15,000元或以上。

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冀盡早收集完成立法建議 惟無交代立法時間表

至於會否擔心日後有不良商戶刻意拆細合約應對，以及日後會否將其他行業納入法例規定，她指希望在諮詢期間收到的意見，下一步去討論任何規避的情況，當局亦希望以審慎態度，循序漸進去處理問題，會在法例中留空間，將行業以附屬法例方式列，方便日後修訂適用範圍。她更稱，當局會整理及分析所有收到的意見，並希望盡早完成立法建議，但無交代立法時間表。

鄧家彪料行業早有心理準備

另外，工聯會立法會議員鄧家彪認為，政府諮詢內容詳細相信很快會立法，且推出的時間很及時，可透過立法向遊客顯示本港著重消費者權益，且當局早於2019年已做諮詢，行業有心理準備，部分業界更是真金不怕紅爐火，希望盡快落實法例。

釐定金額要多加觀察 料立法5、6年再作檢討

對於合約金額，他指2019年諮詢是以3000元為起標，認為政府今次提出3個方案是有所預備，更是根據個案做統計，同意讓社會有一個討論，多少錢才屬於合適需要做觀察，但強調過萬元消費對基層來說，是很大的負擔，預計立法後需5至6年才會再做調整或檢討，今次制定金額的幅度需拿一個準確的位置。

李粵閩：很少有合約期超過兩年

香港康樂體育專業人員總會會長李粵閩亦在同一節目中表示，今次政府提出的限制及管理是業界預期之內，大家樂意去接受，因為目前的營運模式都已是差不多，已很少有合約期超過兩年。他亦很高興當局有接受業界意見，價錢較細的合約無納入規管，否則會對小本經營的營運者來說是很大的挑戰。

但他認為合約金額在3000元仍不太理想，希望將此留市場自我調節，當局要相信業界的操守，故希望訂於8000元以上。他又舉例體重管理課程多數是10小時以上，願意拿多過8000元的消費者皆已考慮很清楚，很多人都是已試堂才作出決定，這樣出現爭拗的情況會比較少。

記者：郭詠欣

